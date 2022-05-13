攻烏效應｜俄羅斯:絕對是威脅 芬蘭表態加入北約

俄羅斯接壤鄰國芬蘭昨表態加入北約(NATO)，總統尼尼斯托和總理馬林發聲明稱國家應立即加入北約，待國會通過後，最快下周正式申請。分析指對芬蘭來說這是重大地緣政治改變，芬蘭數十年來選擇與北約合作而非加入其中，直至俄攻打烏克蘭改變芬蘭軍事不結盟的取向。外界預料毗鄰芬蘭、過去同樣持中立態度的瑞典也會跟隨。克里姆林宮回應稱，這「絕對」威脅俄羅斯，北約擴張不會令歐洲或全球更穩定，俄方也將採取對稱的回應。

芬蘭領袖的決定除了加強國家的安全保護，還增強北約的力量，該國擁有先進的軍事設備，與俄羅斯的接壤境界更長達1,300公里，北約「疆界」與俄總統普京家鄉聖彼得堡將僅距離2至3小時車程。另一北歐國家兼北約成員丹麥歡迎芬蘭加入北約，首相弗雷德里克森表示，會協助快速審批芬蘭的申請。一般來說，加入北約的程序需時1年。

芬蘭加入北約可說是俄烏戰事帶來的最重大政治轉變。芬蘭外長哈維斯托稱，俄入侵烏國改變了芬蘭的安全情況，但補充並未構成即時威脅。他又指出，芬蘭加入北約將加強波羅的海地區的聯盟和防衛。波羅的海國家包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，三國均與俄羅斯接壤，也憂慮成為下一個烏克蘭。愛沙尼亞與芬蘭之間只隔了芬蘭灣。俄攻烏理由之一是憂慮北約東擴，烏國加入將威脅俄國安全，惟其出兵卻招致反效果。民調顯示過去多年來僅20%至25%的芬蘭民眾同意加入北約，不少分蘭人奉行軍事不結盟和中立，但俄烏戰事爆發後，支持的民眾暴升至76%。

基輔地區迄今發現1000遺體

戰事方面，聯合國人權委員會昨討論是否調查俄軍干犯戰爭罪，人權事務高級專員巴切萊特稱迄今在烏首都基輔周邊地區發現1,000具遺體，「不法殺人的規模，包括基輔北部的草率處決，令人震驚」。她指狙擊手和士兵蓄意殺平民，有人在過馬路、離開防空洞找食物和搭車逃難時被殺。無武裝的男居民因被懷疑支持烏軍也被殺，部分死前更遭虐待。