攻陷日本惹網民關注 東京電車床蝨爬爬走

繼法國和南韓之後，日本也遭床蝨攻陷。據悉，東京、大阪和神奈川的床蝨個案最近增加，有居民日前上載與妻子乘搭電車回家時，發現座位上有床蝨的照片，嚇到立即起身不敢坐，引起網民關注床蝨爆發問題。有人甚至在網上推「日本床蝨地圖」，記錄曾經出現床蝨的酒店和旅館。報道引述專家指，目前日本出現的是外來輸入「超級床蝨」，一般殺蟲劑不能殺滅。

日本一名網民周日上載於電車內影到床蝨的照片，雖然車廂內有很多空座位，但其妻子也不敢坐。他稱，當妻子在回家的路上發現電車座位上有床蝨後，兩人都站起來，因感到害怕。據悉，兩人當時搭由上野到宇都宮的JR宇都宮線列車回家。另一名網民同一天也上載在回家途中，於車廂發現床蝨的照片。不少網民稱，「害怕坐在座位上」。報道指，在上野東京線、湘南新宿線、宇都宮線、高崎線和東海道線的列車車廂均發現疑似床蝨。