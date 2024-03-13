攻陷日本惹網民關注 東京電車床蝨爬爬走

繼法國和南韓之後，日本也遭床蝨攻陷。據悉，東京、大阪和神奈川的床蝨個案最近增加，有居民日前上載與妻子乘搭電車回家時，發現座位上有床蝨的照片，嚇到立即起身不敢坐，引起網民關注床蝨爆發問題。有人甚至在網上推「日本床蝨地圖」，記錄曾經出現床蝨的酒店和旅館。報道引述專家指，目前日本出現的是外來輸入「超級床蝨」，一般殺蟲劑不能殺滅。
日本一名網民周日上載於電車內影到床蝨的照片，雖然車廂內有很多空座位，但其妻子也不敢坐。他稱，當妻子在回家的路上發現電車座位上有床蝨後，兩人都站起來，因感到害怕。據悉，兩人當時搭由上野到宇都宮的JR宇都宮線列車回家。另一名網民同一天也上載在回家途中，於車廂發現床蝨的照片。不少網民稱，「害怕坐在座位上」。報道指，在上野東京線、湘南新宿線、宇都宮線、高崎線和東海道線的列車車廂均發現疑似床蝨。
疫後復甦 床蝨或隨海外旅客傳入
JR東日本表示目前未收到相關通知，因此無法證實事件，但同時強調知悉該篇帖文後，已要求相關人員清潔車廂內部時務必要小心。國立環境研究所室長五箇公一指出，伴隨旅遊業復甦，可能會有海外旅客將床蝨帶入日本，特別是東京、大阪等大城市。報道指，今年1月東京3間酒店房間內發現了50隻床蝨，相信是藏在海外遊客的行李「入境」。
根據網民製作的「日本床蝨地圖」，當中包括不少旅客喜歡入住的APA酒店，例如東京新宿歌舞伎町分店、仙台站五橋，還有大阪的天滿橋京阪酒店等，這些酒店去年均出現過床蝨。酒店都回應已徹底打掃清潔乾淨。有關地圖引來網民熱議，有人驚訝「大阪動物園前的酒店好多，那邊酒店都很便宜。」。另有人說，「5月將去的酒店上榜。」日媒報道，2013年東京和大阪分別錄得約100宗床蝨查詢，到了去年分別暴增至350宗和326宗。