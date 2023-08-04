放手一搏｜哈薩克住宅起火　困6樓母先掟孩子落街再跳樓逃命(有片)

綜合報道，事發於本周初在阿拉木圖一幢有16層高的住宅大廈，火警在5樓和6樓之間的𨋢槽發生，續蔓延至整幢建築，大廈內有約300人被疏散至街外安全地方，其中6樓一名婦人因見情況危急，向樓下民眾示意請求協助將下手中孩子逃出火海，樓下民眾會意，隨即合作搬來床褥，並對準那單位的窗戶。

婦人隨後從窗口一躍而下

網上影片顯示，單位內已冒出濃濃黑煙，現場有民眾準備接應，亦有民眾懇求婦人不要將孩子拋下，四周驚叫聲不斷，但婦人似乎希望孩子至少能避過大火，在確認下方已準備好，便將手中的孩子拋出窗外，民眾亦合作用床單順利接住從約20米高處墮下的孩子，婦人確認孩子已獲救後，亦待民眾準備好後從窗口一躍而下。

此段危急影片被對面的住戶拍下，在網路上引起討論。據了解，消防部門獲報後，也立即派遣50人抵達現場，以救援梯子到更高層樓去解救被困的居民。根據報道，至少有31人被送院治理、當中包括16名孩童，幸無人於意外中罹難。