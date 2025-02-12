放牛仔褲後袋 手機爆炸冒火球 巴西女子火燒屁股超驚嚇(有片)

很多人習慣把手機放在褲後袋，但小心可能會發生意外……巴西一名女子把手機放在牛仔褲後袋，手機突然爆炸、冒出火球，當場上演「火燒後欄」驚險一幕！
媒體報道，事發於巴西戈亞斯州(Goiás)，本月8日，一名女子與丈夫在逛商場時遇險，從閉路電視片段可見，女子的牛仔褲左邊後袋突然爆炸起火，火勢直竄到肩膀，把她嚇到彈起、亂走，手裡的東西全掉在地上，丈夫試著幫她拍熄火勢。女子背部著火，未知有否燒到長髮。
涉事手機僅用了1年
丈夫事後受訪稱，涉事手機型號為摩托羅拉Moto E32(Motorola Moto E32)，用了僅1年。妻子屁股著火，事後被送院，經診斷確認屬一級及二級燒傷，需接受治療。
電訊公司回應
針對事件，摩托羅拉發聲明表示，公司已主動聯絡事主，將展開詳細調查，並對涉事手機進行技術分析，以釐清事故原因。摩托羅拉強調：「我們一貫將消費者安全視為首要任務，所有產品都經過嚴格測試，確保符合最高品質標準，提供安全的使用體驗。」
🤯 Las cámaras de seguridad de una tienda en Anápolis, Brasil, registraron el sorpresivo accidente que protagonizó una de las compradoras mientras hacía la fila para pagar. La mujer llevaba su teléfono en el bolsillo de atrás cuando este explotó y prendió fuego. pic.twitter.com/1Bg0duSzM9— Meganoticias (@meganoticiascl) February 11, 2025