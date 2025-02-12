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國際
2025-02-12 18:10:14

放牛仔褲後袋 手機爆炸冒火球 巴西女子火燒屁股超驚嚇(有片)

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左至右：女子與丈夫選購貨品，放牛仔褲左邊後袋的手機突爆炸起火，火勢大，丈夫幫忙滅火。(互聯網)

左至右：女子與丈夫選購貨品，放牛仔褲左邊後袋的手機突爆炸起火，火勢大，丈夫幫忙滅火。(互聯網)

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很多人習慣把手機放在褲後袋，但小心可能會發生意外……巴西一名女子把手機放在牛仔褲後袋，手機突然爆炸、冒出火球，當場上演「火燒後欄」驚險一幕！

媒體報道，事發於巴西戈亞斯州(Goiás)，本月8日，一名女子與丈夫在逛商場時遇險，從閉路電視片段可見，女子的牛仔褲左邊後袋突然爆炸起火，火勢直竄到肩膀，把她嚇到彈起、亂走，手裡的東西全掉在地上，丈夫試著幫她拍熄火勢。女子背部著火，未知有否燒到長髮。

事發前，女子與丈夫選購貨品。(互聯網) 放牛仔褲左邊後袋的手機突爆炸起火。(互聯網) 女子火燒後欄，嚇到彈起。(互聯網) 女子火燒後欄，嚇得亂跑。(互聯網) 火勢大，丈夫幫忙滅火。(互聯網) 火勢大，丈夫幫忙滅火。(互聯網) Motorola Moto E32。(互聯網)

涉事手機僅用了1年

丈夫事後受訪稱，涉事手機型號為摩托羅拉Moto E32(Motorola Moto E32)，用了僅1年。妻子屁股著火，事後被送院，經診斷確認屬一級及二級燒傷，需接受治療。

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電訊公司回應

針對事件，摩托羅拉發聲明表示，公司已主動聯絡事主，將展開詳細調查，並對涉事手機進行技術分析，以釐清事故原因。摩托羅拉強調：「我們一貫將消費者安全視為首要任務，所有產品都經過嚴格測試，確保符合最高品質標準，提供安全的使用體驗。」

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