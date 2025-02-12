放牛仔褲後袋 手機爆炸冒火球 巴西女子火燒屁股超驚嚇(有片)

很多人習慣把手機放在褲後袋，但小心可能會發生意外……巴西一名女子把手機放在牛仔褲後袋，手機突然爆炸、冒出火球，當場上演「火燒後欄」驚險一幕！

媒體報道，事發於巴西戈亞斯州(Goiás)，本月8日，一名女子與丈夫在逛商場時遇險，從閉路電視片段可見，女子的牛仔褲左邊後袋突然爆炸起火，火勢直竄到肩膀，把她嚇到彈起、亂走，手裡的東西全掉在地上，丈夫試著幫她拍熄火勢。女子背部著火，未知有否燒到長髮。