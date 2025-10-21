熱門搜尋:
國際
2025-10-21 12:00:00

放生變往生　國寶級白鸛疑因儀式困籠太久死亡(有片)

放生變往生，國寶級白鸛疑因儀式困籠太久死亡。(X)

南韓慶尚南道金海市上周三(15)於華浦川濕地科學館開館典禮上，放生3隻被列為一級瀕危野生動物及天然紀念物的「東方白鸛」，惟其中一隻雄鳥因無法順利飛行，送院急救後不治。當局被質疑因儀式而被困狹小籠內逾1小時40分鐘致死，環保團體要求徹查真相並公開道歉。

綜合報道，南韓金海市15日舉行開館典禮期間，市府野放2022年自忠清南道禮山白鸛公園引進、為復育白鸛而飼養的一對白鸛，以及今年3月在華浦川濕地成功孵化的3隻白鸛中的一隻。詎料一隻雄性白鸛無法順利飛行。現場的飼養員立即將牠送回飼育場急救，但最終仍宣告死亡。環保組織金海環境運動聯合16日發表聲明，稱這些白鸛在等待野放時，被關在狹小籠子內超過1小時40分鐘，研判其中一隻致精疲力竭而死。他們指出，當時氣溫為攝氏22度，若車輛受到陽光直射，車內溫度可升至30度以上，而今次野放所用的金屬籠內溫度可能更高。

東方白鸛在南韓被列為一級瀕危野生動物，且被列為天然紀念物。(網上圖片) 一隻雄性白鸛出籠後無法順利飛行。(X) 一隻雄性白鸛出籠後無法順利飛行。(X) 現場的飼養員立即將牠送回飼育場急救，但最終仍宣告死亡。(X)

當局指籠有通風口 有不時開籠檢查白鸛狀況

環保組織指，東方白鸛在南韓為一級瀕危野生動物，且被列為天然紀念物，金海市為了復育推動計畫，卻在沒有基本生命尊重意識的情況下，為了活動表演而殘酷對待白鸛，認為市府應為本次死亡事件負責，查明死亡原因與真相，並禁止今後所有公共活動中以動物作為觀賞噱頭。

金海市環境政策課表示遺憾，指原本就計畫在今年下半年野放白鸛，因開館地點距離白鸛野放區僅5分鐘路程，才將野放與開館活動合併舉行。當局解釋，在放飛前等待的約1小時30分內，飼養員與專家不時打開籠子檢查白鸛的狀況，並指白鸛所待的籠子設有通風口，與從禮山白鸛公園運送白鸛時使用、可長途移動45小時的籠具相同。針對死亡的白鸛，已向國家遺產廳報告，並正在討論後續處理程序。

