放生變往生　國寶級白鸛疑因儀式困籠太久死亡(有片)

南韓慶尚南道金海市上周三(15日)於華浦川濕地科學館開館典禮上，放生3隻被列為一級瀕危野生動物及天然紀念物的「東方白鸛」，惟其中一隻雄鳥因無法順利飛行，送院急救後不治。當局被質疑因儀式而被困狹小籠內逾1小時40分鐘致死，環保團體要求徹查真相並公開道歉。

綜合報道，南韓金海市15日舉行開館典禮期間，市府野放2022年自忠清南道禮山白鸛公園引進、為復育白鸛而飼養的一對白鸛，以及今年3月在華浦川濕地成功孵化的3隻白鸛中的一隻。詎料一隻雄性白鸛無法順利飛行。現場的飼養員立即將牠送回飼育場急救，但最終仍宣告死亡。環保組織金海環境運動聯合16日發表聲明，稱這些白鸛在等待野放時，被關在狹小籠子內超過1小時40分鐘，研判其中一隻致精疲力竭而死。他們指出，當時氣溫為攝氏22度，若車輛受到陽光直射，車內溫度可升至30度以上，而今次野放所用的金屬籠內溫度可能更高。