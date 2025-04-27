政府的責任！日67歲翁出生時被醫院職員抱錯 政府須幫手追查親生父母下落

政府的尋親責任……日本一名男子1958年在東京都政府營運的一間醫院出生後，被醫院職員抱錯，至今仍不知道親生父母是誰。東京地方法院近日勒令都政府調查這名老翁的親生父母下落。

日本放送協會(NHK)報道，江藏智現年67歲，1958年在東京都立墨田醫院出生後沒多久，就被醫院職員抱錯，因而被沒有血緣關係的父母撫養長大。多年後，這醫院已關閉。

江藏智40多歲時得知父母的血型後察覺有異，進行DNA鑑定後才知道與雙親沒血緣關係。他憶述當時的感受，「自己知道後，腦袋一片空白」。