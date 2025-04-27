政府的責任！日67歲翁出生時被醫院職員抱錯 政府須幫手追查親生父母下落

政府的尋親責任……日本一名男子1958年在東京都政府營運的一間醫院出生後，被醫院職員抱錯，至今仍不知道親生父母是誰。東京地方法院近日勒令都政府調查這名老翁的親生父母下落。
日本放送協會(NHK)報道，江藏智現年67歲，1958年在東京都立墨田醫院出生後沒多久，就被醫院職員抱錯，因而被沒有血緣關係的父母撫養長大。多年後，這醫院已關閉。
江藏智40多歲時得知父母的血型後察覺有異，進行DNA鑑定後才知道與雙親沒血緣關係。他憶述當時的感受，「自己知道後，腦袋一片空白」。
事主：有權知道自己的身世
江藏智一直想尋回親生父母，堅稱「有權知道自己的出身，東京都政府(對事件)有調查的義務」。因此，他近日向東京地方法院提出訴訟。可是，東京都政府認為「沒有調查義務，而且恐侵害第三者私隱」。
東京地方法院本月21日公布裁決，勒令都政府必須依據戶籍等資料，鎖定可能的相關人選，並請求他們配合DNA鑑定等，以便調查江藏智的身世。
法官：政府有義務協助事主尋親
東京地院首席法官平井直也在裁決指出，「被調查的對象能拒絕合作，(但)不少人可能也想知道真相」，不認同東京都政府的觀點。
平井直也亦指出，「儘管日本仍未立法明文規定知曉自己出身的權利，但這可被視為憲法第13條關於個人尊嚴等受保障的法律權益。鑑於事情的嚴重性，醫院弄錯的情況下，(東京都政府)有義務盡力採取因應措施」。
東京都知事小池百合子已表明不會上訴，並說「造成原告與相關人士巨大心理傷害，非常抱歉」。這也代表東京都政府將啟動調查。
對養母感恩
江藏智的父親已在10年前去世，母親因為認知障礙症，已住進護老機構。江藏智仍定期探望年邁母親，表示「我對養育我的母親只有感謝之意」。他說，母親也是醫院抱錯嬰兒的受害者，她也期望有朝一日能見到親生兒子。