政治大師：特朗普政權30天內「倒台」 民主黨最好扮睡

美國總統特朗普第二度上台雷霆萬鈞掃蕩傳統政治舊制，他的支持者拍手叫好，但民間不滿聲音也不少，關稅戰也搞到與傳統盟友不和。美國民主派政治大師James Carville大膽預測，特朗普政權在30天內「倒台」，並叫民主黨甚麼也不要做，扮睡就可以。 Carville於1992年助克林頓勝出總統大選，上周五接受美國政治新聞網Mediaite創辦人Dan Abrams訪問，指特朗普上任後一個月受歡迎度正下滑，並相信在缺乏公眾支持下將崩潰，「我相信這個政府，在不足30天內會處於大規模崩潰中，特別是在公眾輿論」。

特朗普2.0｜民主黨批評反招厭惡 Abrams指，不少民主黨人在白宮官員的提名中吵吵鬧鬧，部分是過度反應，民主黨人愈是憤怒愈正中特朗普和其親信馬斯克等人下懷。他請教Carville有甚麼建議給民主黨，後者回答稱民主黨須扮睡著，保持低調。一切正崩塌，不需要資深參議員沃倫(Elizabeth Warren)或其他人大聲嚷嚷安撫華府進步派倡議組織，「我希望這些人無能，他們(進步派)甚至衰過無能，他們是有害的」。Carville認為進步派不懂收聲。 Carville指特朗普的施政滿意度由50%下游跌到30%上游的話，那便是他口中「崩潰」。他認為，只需6星期便會出現此情況，給民主黨機會，他們只需甚麼也不做。若得不到民意支持，特朗普不可能獲國會通過他的提案，共和黨籍眾議院議長約翰遜將被逼與民主黨議員協商。



特朗普2.0｜特朗普支持率雖跌仍勝首個總統任期 Carville之前已建議民主黨，對於特朗普與馬斯克整肅聯邦政府不要出聲。他指，「列車已開行，不要站在路中間被撞，這樣我們便有時間。」報道指，雖然特朗普近日的滿意度開始下跌，但仍高於他首個總統任期的任何時間。Emerson College於2月的民調指，特朗普的滿意度降至48%，較一個月前跌一個百分點。該調查指，民眾普遍不滿特朗普國內和外交政策，但滿意度不算大幅下滑。 美國有線新聞網絡(CNN)在2月13日至17日訪問了1,206名美國成年人，顯示特朗普施政滿意度為47%。《每日郵報》則於2月10日訪問1,000名登記選民，顯示特朗普的施政滿意度達至當選後新高，幾乎所有年齡層均支持他，整體有53%支持率，只有65歲以上選民給予他負支持率。分析指，特朗普一向被指分化美國社會，53%的支持中包括五分一民主黨選民，社會於遣返非法移民以至關稅政策均存分歧。