效忠IS 兩青年威脅炸彈施襲 Taylor Swift取消維也納演唱會

美國樂壇天后Taylor Swift在奧地利首都維也納一連3場的世界巡迴演唱會，主辦單位周三宣布基於恐襲威脅取消，同日兩名分別為19歲及17歲的奧地利籍男子被捕，兩人均為極端組織「伊斯蘭國」(IS)及阿爾蓋達的支持者。情報當局周四指，19歲疑犯數周前在網上發布對IS領袖的效忠誓言，自上月起策劃襲擊，供稱計劃用刀或自製炸彈在演唱會場外施襲，「殺人愈多愈好」。

Taylor Swift原定周四起一連3日在維也納恩斯特哈普勒球場舉行Eras Tour世界巡迴演唱會，門票早已售罄，主辦單位預計每場有6.5萬觀眾，場外亦可能聚集多達3萬人。內政部長卡爾納指，兩名疑犯計劃在周四或周五施襲。情報部門主管則指，19歲疑犯受IS影響而變得激進，「認為應該殺死異教徒」，當局在他位於維也納以南城鎮泰爾尼茨的家，搜出化學品及爆炸裝置。