效忠IS 兩青年威脅炸彈施襲 Taylor Swift取消維也納演唱會

美國樂壇天后Taylor Swift在奧地利首都維也納一連3場的世界巡迴演唱會，主辦單位周三宣布基於恐襲威脅取消，同日兩名分別為19歲及17歲的奧地利籍男子被捕，兩人均為極端組織「伊斯蘭國」(IS)及阿爾蓋達的支持者。情報當局周四指，19歲疑犯數周前在網上發布對IS領袖的效忠誓言，自上月起策劃襲擊，供稱計劃用刀或自製炸彈在演唱會場外施襲，「殺人愈多愈好」。
Taylor Swift原定周四起一連3日在維也納恩斯特哈普勒球場舉行Eras Tour世界巡迴演唱會，門票早已售罄，主辦單位預計每場有6.5萬觀眾，場外亦可能聚集多達3萬人。內政部長卡爾納指，兩名疑犯計劃在周四或周五施襲。情報部門主管則指，19歲疑犯受IS影響而變得激進，「認為應該殺死異教徒」，當局在他位於維也納以南城鎮泰爾尼茨的家，搜出化學品及爆炸裝置。
疑犯家藏阿爾蓋達資料
特種警察周三在恩斯特哈普勒球場附近拘捕17歲疑犯，他數天前才獲一家公司聘用，該公司為演唱會場地提供服務。當局在他家裡搜出與IS及阿爾蓋達有關的資料。另外，警方正盤問另一名15歲少年，他與兩人有接觸，但暫未被列為疑犯。
奧地利總理內哈默在社交平台表示，取消演唱會令奧地利所有Taylor Swift歌迷失望，但維也納受恐襲威脅，情況非常嚴峻，奧地利警方與國內外情報機構緊密合作及時發現威脅，成功阻止悲劇發生。主辦單位周三晚在IG公布，因當局證實演唱會面臨恐襲威脅，「為所有人安全著想，取消3場演唱會，我們別無他選」，並承諾在10個工作天內退款。
Taylor Swift這3場演唱會估計吸引17萬歌迷前往奧地利朝聖，不少人花數萬歐元買機票及酒店住宿，很多人在社交網貼文表達失望，有人花幾個月時間製作大量支持偶像的手帶，以及悉心打扮，準備入場欣賞偶像的演出。