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國際
2023-11-17 16:25:00

救命恩人｜登山漢雪山墜崖受傷　愛犬爬上身當暖包撐13小時獲救

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登山漢登雪山墜崖受傷，愛犬爬上身當暖包撐13小時獲救。(FB)

登山漢登雪山墜崖受傷，愛犬爬上身當暖包撐13小時獲救。(FB)

狗狗無疑是人類最忠心的好朋友，對主人不離不棄。克羅地亞一名登山客在攀登雪山期間，失足墜崖受傷，動彈不得，等待救援期間，幸得他的愛犬充當暖包，成功在冰天雪地下幫主人撐過13小時，直至成功獲救。

綜合報道，克羅地亞男子Grga Brkic帶著8個月大的阿拉斯加雪橇犬North，並和兩個朋友，前往韋萊比特山脈登山，途中失足由150米高處墮下，North亦隨著主人滑落，當同行友人趕到來時，發現的同行友人腳骨骨折無法動彈，立即求救，當局隨即派出30人的搜救隊前往搜索，但Grga的所在位置處於很高海拔，積雪厚重，倒下的樹木和冰雪讓該地有山崩的危險，令整體救援行動相當艱難。期間雪山氣溫相當寒冷，受傷的Grga體溫急速下降，情況有些危急，這時North爬到主人身上蜷縮成一團，充當了一個小暖包幫他保暖，就這樣撐過13小時，直至救援隊抵達現場，將他救出。

North爬到主人身上蜷縮成一團，充當了一個小暖包幫他保暖。(X) North爬到主人身上蜷縮成一團，充當了一個小暖包幫他保暖。(X)

救援隊：人狗間友情和愛是無界限

Grga事後接受訪問時指出，North不單是防止他的失溫，也拯救了他的生命，他形容：「在被救出前的每分每秒都相當漫長，但狗狗對我來說就是奇蹟」。克羅地亞山岳救援隊在社交平台Facebook分享Grga躺在擔架上被救出的照片，可見North仍然捲成一團躺在飼主身上，亦慶幸狗狗與Grga的友人均沒有受傷。忠犬救主的事蹟也讓救援隊大讚：「人狗間的友情和愛是無界限的」。

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