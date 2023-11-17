救命恩人｜登山漢雪山墜崖受傷　愛犬爬上身當暖包撐13小時獲救

狗狗無疑是人類最忠心的好朋友，對主人不離不棄。克羅地亞一名登山客在攀登雪山期間，失足墜崖受傷，動彈不得，等待救援期間，幸得他的愛犬充當暖包，成功在冰天雪地下幫主人撐過13小時，直至成功獲救。

綜合報道，克羅地亞男子Grga Brkic帶著8個月大的阿拉斯加雪橇犬North，並和兩個朋友，前往韋萊比特山脈登山，途中失足由150米高處墮下，North亦隨著主人滑落，當同行友人趕到來時，發現的同行友人腳骨骨折無法動彈，立即求救，當局隨即派出30人的搜救隊前往搜索，但Grga的所在位置處於很高海拔，積雪厚重，倒下的樹木和冰雪讓該地有山崩的危險，令整體救援行動相當艱難。期間雪山氣溫相當寒冷，受傷的Grga體溫急速下降，情況有些危急，這時North爬到主人身上蜷縮成一團，充當了一個小暖包幫他保暖，就這樣撐過13小時，直至救援隊抵達現場，將他救出。