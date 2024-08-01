救護服務爆煲！日本大阪容許救護員長時間執勤 可在便利店用餐或上廁所

日本大阪市與堺市消防局為減輕救護員的身心負擔，從8月1日起容許救護員在外連續出勤或長時間執勤時，可在就近便利店用餐、喝水或上廁所。
救護車出動宗數創新高
日媒指，這是大阪府首次採取這項措施。兩市消防局希望藉此減輕夏季出勤次數增加、對救護員造成的負擔。大阪市消防局2023年急救出動多達26萬3,089宗創新高，比2022年增加8%。堺市消防局救護隊2023年出動多數達7萬741宗同創新高，比2022年增加4.6%。
夏冬兩季救護服務需求大增
此外，急救出動宗數在夏冬兩季均呈增加趨勢，尤其是在酷暑的8月，因中暑或天氣炎熱導致身體不適的人數大增，當中以高齡長者為主。
救護車備有簡單食物和水
大阪市及堺市消防局已為此增加人手，需求量大增下，救隊員經常運送病人到醫院後，沒時間休息便直接趕赴下一現場，或常為了運送感染新冠病毒等重症患者而疲於奔命。有救護員從早到晚都無法回到消防署，也幾乎沒有時間吃飯喝水，有時即使在救護車上準備簡單食物和飲水也難以因應。因此，大阪市與堺市消防局參考神戶市、奈良市等地的做法，實施這項措施。
救護車車頭設告示牌向民眾說明
堺市消防局急救課課長片岡龍彥表示，救護員累積疲勞不僅影響表現，最壞情況恐會導致嚴重疏失，「照顧救護員的身體狀況，有助於維持急救服務」。
考慮到救護車停泊在便利店門前，恐會讓民眾誤以為發生刑事案或意外。此外，若有隊員使用商業設施或其範圍內飲食，可能會被居民批評或投訴。為此，大阪市與堺市消防局將設置告示牌，寫著「(救護員)正在使用便利店。為了下次出勤，正在攝取水份和食物並使用廁所，敬請理解」，讓救護員放在救護車的前擋風玻璃處。同時救護車內一定要有人留守，以便即時回應緊急通報。