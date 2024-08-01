救護服務爆煲！日本大阪容許救護員長時間執勤 可在便利店用餐或上廁所

日本大阪市與堺市消防局為減輕救護員的身心負擔，從8月1日起容許救護員在外連續出勤或長時間執勤時，可在就近便利店用餐、喝水或上廁所。

救護車出動宗數創新高

日媒指，這是大阪府首次採取這項措施。兩市消防局希望藉此減輕夏季出勤次數增加、對救護員造成的負擔。大阪市消防局2023年急救出動多達26萬3,089宗創新高，比2022年增加8%。堺市消防局救護隊2023年出動多數達7萬741宗同創新高，比2022年增加4.6%。

夏冬兩季救護服務需求大增

此外，急救出動宗數在夏冬兩季均呈增加趨勢，尤其是在酷暑的8月，因中暑或天氣炎熱導致身體不適的人數大增，當中以高齡長者為主。