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國際
2024-09-24 17:31:36

敗給網購？折扣大賣場一哥Kmart美國最後一間大型店關門

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Kmart

Kmart在美國本土最後一間大型店10月關閉。(美聯社)

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網上購物盛行，連美國超過百年歷史的折扣大賣場Kmart也敵不過。風光時期在全美擁有逾2,000間店舖的Kmart，將在10月20日關閉紐約長島的最後一間大型店面，只剩下邁阿密一間小舖，以及在關島和美屬維京群島少數店舖，因當地缺乏同類競爭者。

2019年收購Kmart的企業Transformco並無回應最後一間大型店結業報道。報道指，面對競爭對手沃爾瑪(Walmart)的低價和Target貼近潮流的商品，加上網購的普及，令Kmart經營艱難。Kmart始於19世紀末，創辦人Sebastian Spering Kresge在底特律市中心開了一間小型零售店，直到1962年Kmart品牌面世。Kmart最著名的是15分鐘「藍燈特惠」，店內會閃起藍燈，並透過廣播向顧客宣布特價時段開始，眾人會湧向購買特價貨品。這個宣傳手段1965年開始，但至1991年結束。Kmart其後雖然數度試圖重推，但並不成功。

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2008年經濟衰退兼亞馬遜冒起

Kmart在2002年申請破產保護，為美國走到此地步的最大間零售店，當時關閉了逾250間店舖。2005年美國富豪兼對沖基金經理Edward Lampert將零售巨人Sears和Kmart合併，當時Kmart約有1,400間店舖，Sears則近900間，他揚言令兩者重拾昔日光輝。不過，2008年經濟衰退及網購站亞馬遜(Amazon)冒起，令有關承諾難以兌現。有指Lampert只售賣兩間公司的物業及其他資產，並未有拿錢投資它們。Sears最終在2018年申請破產保護，目前在美國僅有數間店舖，昔日曾擁有數千店面。

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