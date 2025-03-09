敘利亞再亂！兩日死逾1000人 婦女被迫裸體遊街再槍決

受多年戰亂折騰的敘利亞，去年12月初「敘利亞沙姆解放武裝」(HTS)推翻巴沙爾政權，由過渡政府接管權力，各界在憂慮下觀望該國能否步向和平之際，當地保安部隊與效忠前巴沙爾政權的武裝分子，上周四起在該國西北部爆發衝突。有人權組織稱過去短短兩天已造成1,000人死亡，當中大部分是平民。據報有婦女被迫裸體遊街示眾後，再慘遭槍決。 今次衝突是反映敘利亞局勢並未因巴沙爾被推翻而平穩，據報更是多年來最血腥的一次衝突之一。以英國為基地的人權組織 Syrian Observatory for Human Rights表示，今輪衝突中有745名平民死亡，而政府軍及親巴沙爾武裝則分別折損125及148人。

新政府盟軍大開殺戒 報復撐巴沙爾「阿拉維派」 自HTS去年推翻巴沙爾後，效忠巴沙爾的武裝至今仍持續反擊，至近日戰況再轉激烈，但據報最嚴重的暴力事件，是親新政府的遜尼派武裝分子所為。在衝突最嚴重的巴尼亞斯(Baniyas)，一名57歲居民謝哈(Ali Sheha)說自己在衝突爆發數小時後，與家人和鄰居一起逃走。他稱親新政府的遜尼派武裝，為了報復當地阿拉維(Alawite)少數派，而在當地大開殺戒。

阿拉維派敘利亞人口約10%，是伊斯蘭教什葉派一個分支，在巴沙爾執政多年來，阿拉維派一直是其支持者。因此在巴尼亞斯的殺戳被視為對巴沙爾政權罪行的報復。

阿拉維派平民「被帶上街 排好對再槍決」 據報武裝分子把阿拉維派平民「帶上街，排好隊，然後向他們開槍」，「他們(武裝分子)一個也不留，完全不留」，並指當中有女性遭槍決之前被迫「裸體遊街」，而槍手會檢查居民的身份證，以確定其宗教信仰。武裝分子亦闖入房屋搶劫後放火燒屋，「有些人在家中被殺，有些有店內被殺」。 目前新政府的國防部稱已從親巴沙爾武裝手中奪得大部分地區，並封鎖所有通往沿岸城市的道路，但分析認為巴沙爾勢力仍會繼續反擊。隨著暴力升級，大批敘利亞人已逃往黎巴嫩。有黎巴嫩議員呼籲國際社會保護阿拉維派，指他們過去雖然支持巴沙爾，但正面臨殘酷報復。敘利亞過渡總統沙拉發表視像講話，指目前局勢發展是預料之內的挑戰，批評前巴沙爾政權的殘餘勢力試圖製造混亂，呼籲全國團結。聯合國敘利亞問題特使高度關注衝突，呼籲各方保持克制，避免令局勢進一步升級。