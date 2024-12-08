敘利亞反政府武裝閃電攻入大馬士革 巴沙爾出走 政權倒台(多圖、有片)

敘利亞反政府武裝周日(8日)閃電攻入首都大馬士革，指總統巴沙爾已離開，大馬士革有大批民眾上街慶祝。反政府武裝表示，政府機構暫時由總理賈拉利託管，直至完成權力交接。巴沙爾政權倒台後，以色列軍方宣布增派第98師、傘兵旅及特種部隊旅到以方控制的戈蘭高地，加強接壤敘利亞邊境的防禦。 敍利亞反對派武裝周六(7日)晚進入政府軍根據地霍姆斯市後，首都大馬士革失去最後一道防線。武裝部隊周日凌晨兵分三路，沿路沒遇到政府軍抵抗下，直接進入大馬士革市中心，奪取監獄系統控制權。

反政府武裝進佔機場 社交網流傳片顯示，大馬士革市郊有民眾上街放煙花，慶祝巴沙爾政權倒台，高叫重獲自由，另有大批民眾湧到大馬士革主要廣場聚集。政府軍退守首都國際機場，反對派武裝進駐，所有航班暫停升降，機場工作人員突然全部撤離，旅客陷入恐慌。 政府軍撤離 哨站無人 此外，反政府武裝入城途中釋放大馬士革北部近郊賽德納亞監獄的囚犯，監獄有大量政治犯，人權狀況惡劣。據報，大馬士革有政府軍士兵脫下軍服換裝，多個地點有政府軍士兵撤退，哨站無人。

敘利亞總理：準備好與民選總統合作 路透社引述敘利亞軍官指，巴沙爾在大馬士革乘坐飛機離開，去向不明，另有軍方消息指，陸軍司令承認巴沙爾政權倒台。反對派武裝表示，巴沙爾已不在敘利亞，政府機構暫時由總理賈拉利託管，直至完成權力交接。賈拉利發放片段表示沒有離開國家，準備好與新的民選領袖合作。 反政府武裝長驅直進 反政府武裝上月底起發動攻勢，先後控制阿勒頗、霍姆斯、哈馬等地。外界關注一旦反政府武裝取代巴沙爾掌權，敘利亞會走向和平還是更趨混亂。

敘利亞反政府武裝主力沙姆解放組織被美國等列為恐怖分子。美國候任總統特朗普形容，反對派武裝不是美國朋友，美國不應插手敘利亞亂局。