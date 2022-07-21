敘利亞外交部發表聲明，指與烏克蘭外交關係自2018年已名存實亡，本著外交對等原則，敘利亞決定與烏克蘭中斷外交關係。

敘利亞宣布與烏克蘭斷交，指自2018年關係已名存實亡。(資料圖片)

聲明稱，自2018年以來，烏克蘭政府實際上已經與敘利亞斷絕外交關係。當時烏克蘭政府拒絕為敘利亞駐基輔大使館工作的外交官續發居留簽證，導致他們無法履行職責。由於烏克蘭政府的敵對態度，敘利亞大使館被逼暫停辦公，指烏克蘭早就單方面斷絕外交關係了，今次決定是為了回應基輔當局的相同決定。

敘利亞上月承認烏東兩州獨立致烏斷交

俄羅斯盟國敘利亞上月29日宣布決定承認「盧甘斯克人民共和國」及「頓涅茨克人民共和國」獨立和建立外交關係，亦是俄羅斯以外首個作出這個決定的國家。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)宣布中斷烏克蘭與敘利亞的外交關係。

敘利亞自爆發內戰以來，敘利亞總統巴沙爾(Bashar Assad)一直獲俄羅斯支持。這並非敘利亞政府首度支持俄國承認分離主義的州獨立。2018年敘利亞承認前身為蘇聯加盟國格魯吉亞的南奧賽提亞(South Ossetia)和阿布哈茲(Abkhazia)獨立，導致格魯吉亞斷交。格魯吉亞1991年從蘇聯獨立，阿布哈茲和南奧賽提亞獲國際承認為格魯吉亞一部分，只有俄羅斯和少數其他國家承認兩地獨立。