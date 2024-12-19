敘利亞局勢｜叛軍領袖稱不是國際威脅　促西方撤銷制裁

敘利亞叛軍領袖的朱拉尼（Abu Mohammed al-Jolani），在大馬士革接受英國廣播公司（BBC）的訪問，指敘利亞的新政權不會像舊政權一樣威脅世界，促請西方國家解除對他們的制裁。
BBC在大馬士革訪問朱拉尼，他表示：「現在，發生過一切的事之後，制裁必須被解除。因為他們的目標是舊政權。那些受害者和受壓迫的人不應該受同樣的對待。」朱拉尼帶領的沙姆解放組織（HTS）在兩星期前推翻前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的阿薩德政權，而朱拉尼也是他當時的化名。他在接受訪問時表現鬆容，同時試圖說服外界他們的組織擺脫以往極端主義的形象。
稱不會變成另一個阿富汗
朱拉尼又表示，HTS應該被西方政府從恐怖組織名單中移除。他指因為HTS並非恐怖組織，他指HTS的目標不是平民或平民區，又指他們是阿薩德政權的受害者。HTS過去曾是阿爾蓋達組織的分支，直至2016年脫離組織。朱拉尼又否認他們會把敘利亞變成另一個阿富汗。他指兩個是不同的國家，有不同的文化，又指阿富汗是部落社會，而敘利亞有不同的思維，又指他們相信女性應接受教育。
他指：「我們在伊德利卜設立大學已有超過8年。我想我們大約有超過6成的女性入讀大學。」伊德利卜是他們在2011年開始控制的地區。至於有關飲酒的問題，朱拉尼表示：「有很多事情我沒有權去討論，因為這涉及法律議題。敘利亞的法律專家委員會將會起草憲法，他們會作出決定。任何的統治者及總統都要跟從這法律。」