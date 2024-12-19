敘利亞局勢｜叛軍領袖稱不是國際威脅　促西方撤銷制裁

敘利亞叛軍領袖的朱拉尼（Abu Mohammed al-Jolani），在大馬士革接受英國廣播公司（BBC）的訪問，指敘利亞的新政權不會像舊政權一樣威脅世界，促請西方國家解除對他們的制裁。

BBC在大馬士革訪問朱拉尼，他表示：「現在，發生過一切的事之後，制裁必須被解除。因為他們的目標是舊政權。那些受害者和受壓迫的人不應該受同樣的對待。」朱拉尼帶領的沙姆解放組織（HTS）在兩星期前推翻前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的阿薩德政權，而朱拉尼也是他當時的化名。他在接受訪問時表現鬆容，同時試圖說服外界他們的組織擺脫以往極端主義的形象。