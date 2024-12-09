敘利亞局勢｜巴沙爾倒台 分析：以色列無意間推了一把 甚麼因素導致敘國瞬間變天？

以色列總理內塔尼亞胡聲稱，敘利亞總統巴沙爾倒台，是「我們(以色列)打擊巴沙爾主要支持者伊朗政府以及真主黨的直接結果」。有分析指，這說法僅部分屬實。

以色列智庫國家安全研究所研究員希特里諾維奇(Danny Citrinowicz)認為，雖然以色列確實對敘利亞反政府武裝發動反攻推了一把，但巴沙爾倒台，是意料之外的結果。他說：「以色列的行動肯定導致了這一點，但我不確定他們是不是有這樣做的策略。」

內塔尼亞胡警告：巴沙爾在玩火

內塔尼亞胡在11月27日、也就是敘利亞反政府武裝攻勢開始的當天警告巴沙爾，巴沙爾支持真主黨並協助轉移武器到黎巴嫩，是在「玩火」。對此，希特里諾維奇指出：「但他(內塔尼亞胡)從不知道(反政府武裝領袖)賈拉尼(Abu Mohammed al-Jolani)計劃發動攻擊……當然，沒人預料到，伊朗和真主黨變得這麼弱，對巴沙爾保護自己及其政權能力的傷害有多大。」