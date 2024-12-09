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國際
2024-12-09 13:52:07

敘利亞局勢｜巴沙爾倒台 分析：以色列無意間推了一把 甚麼因素導致敘國瞬間變天？

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以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社)

以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社)

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以色列總理內塔尼亞胡聲稱，敘利亞總統巴沙爾倒台，是「我們(以色列)打擊巴沙爾主要支持者伊朗政府以及真主黨的直接結果」。有分析指，這說法僅部分屬實。

以色列智庫國家安全研究所研究員希特里諾維奇(Danny Citrinowicz)認為，雖然以色列確實對敘利亞反政府武裝發動反攻推了一把，但巴沙爾倒台，是意料之外的結果。他說：「以色列的行動肯定導致了這一點，但我不確定他們是不是有這樣做的策略。」

內塔尼亞胡警告：巴沙爾在玩火

內塔尼亞胡在1127日、也就是敘利亞反政府武裝攻勢開始的當天警告巴沙爾，巴沙爾支持真主黨並協助轉移武器到黎巴嫩，是在「玩火」。對此，希特里諾維奇指出：「但他(內塔尼亞胡)從不知道(反政府武裝領袖)賈拉尼(Abu Mohammed al-Jolani)計劃發動攻擊……當然，沒人預料到，伊朗和真主黨變得這麼弱，對巴沙爾保護自己及其政權能力的傷害有多大。」

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另有分析指，敘利亞重要的軍事支持者俄羅斯被烏克蘭戰事拖垮，也是導致巴沙爾倒台的原因之一，而這是在內塔尼亞胡掌控之外。

以色列周日調動部隊和裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社) 以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社) 以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社) 戈蘭高地以方控制區，有民眾上街慶祝巴沙爾倒台。(美聯社) 以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社) 以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社) 以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社) 以色列周日調動裝甲車等到接壤敘利亞的戈蘭高地以方控制區，加強部署。(美聯社)

骨牌效應的威力

以色列梅爾艾密特中心(Meir Amit Center)分析家、前軍事情報官員奧雷格(Aviv Oreg)卻認為，內塔尼亞胡上述說法，有一定的合理性，「就像骨牌……推倒第一張，第二張跟著倒，一直倒下去」。

奧雷格指，以色列今年9月底加強打擊敘利亞和黎巴嫩真主黨，是巴沙爾倒台的關鍵因素，「真主黨原本在敘利亞有眾多部隊，但現在他們都已離開或移防」，巴沙爾因而失掉其軍事支援。

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