敘利亞局勢｜巴沙爾被指海外資產逾百億　料住莫斯科豪宅

俄羅斯副外長最近證實，敘利亞前獨裁總統巴沙爾（Bashar al-Assad），已經逃往俄羅斯接受政治庇護。雖舉家逃亡，但巴沙爾一家過得奢華，外媒爆料他身家上看20億美元（約156億港元），光是舅舅在當地就有20套豪華公寓。
據英國《金融時報》等外媒綜合報道，早在敘利亞內戰時期，阿薩德家族就逐步把資產轉移俄羅斯，密謀出逃。
與俄富商和政要為鄰
報道稱，巴沙爾和妻子財產上看20億美元（約156億港元），在全球各地擁有多個銀行帳戶、空殼公司等，即便逃亡仍很有可能保有鉅額資金。
其家族還在俄羅斯首都莫斯科砸下4,000萬美元（約3.11億港元）大規模置產，光是他的舅舅馬赫盧夫（Mohammed Makhlouf），過去10年就在2013年至2019年間在莫斯科精華地段購置20套豪華公寓，許多俄羅斯知名的富商和政要都是他們的鄰居。
而巴沙爾一家人很可能就住在其中一棟豪華公寓當中，或是住在普京提供的安全住所。據悉，巴沙爾一家五口現在都在俄羅斯，除了妻子艾斯瑪（Asma），還有三名成年兒女，最大的24歲，最小的也有21歲。
俄提供政治庇護
當中大兒子哈菲茲（Hafez）先前就在莫斯科就讀大學，還用俄文完成論文，而在2023年，艾斯瑪曾到莫斯科參加兒子的畢業典禮。
俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）10日接受《NBC》獨家專訪時證實，俄羅斯正為巴沙爾一家提供政治庇護，並保證他們安全無虞。同時，烏克蘭國防情報部門已將巴沙爾死於空難的報道註記為「假消息」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章