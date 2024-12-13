敘利亞局勢｜巴沙爾被指海外資產逾百億　料住莫斯科豪宅

俄羅斯副外長最近證實，敘利亞前獨裁總統巴沙爾（Bashar al-Assad），已經逃往俄羅斯接受政治庇護。雖舉家逃亡，但巴沙爾一家過得奢華，外媒爆料他身家上看20億美元（約156億港元），光是舅舅在當地就有20套豪華公寓。

據英國《金融時報》等外媒綜合報道，早在敘利亞內戰時期，阿薩德家族就逐步把資產轉移俄羅斯，密謀出逃。

與俄富商和政要為鄰

報道稱，巴沙爾和妻子財產上看20億美元（約156億港元），在全球各地擁有多個銀行帳戶、空殼公司等，即便逃亡仍很有可能保有鉅額資金。