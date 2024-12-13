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國際
2024-12-13 14:45:38

敘利亞局勢｜巴沙爾被指海外資產逾百億　料住莫斯科豪宅

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巴沙爾夫婦。（資料圖／美聯社）

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俄羅斯副外長最近證實，敘利亞前獨裁總統巴沙爾（Bashar al-Assad），已經逃往俄羅斯接受政治庇護。雖舉家逃亡，但巴沙爾一家過得奢華，外媒爆料他身家上看20億美元（約156億港元），光是舅舅在當地就有20套豪華公寓。

據英國《金融時報》等外媒綜合報道，早在敘利亞內戰時期，阿薩德家族就逐步把資產轉移俄羅斯，密謀出逃。

與俄富商和政要為鄰

報道稱，巴沙爾和妻子財產上看20億美元（約156億港元），在全球各地擁有多個銀行帳戶、空殼公司等，即便逃亡仍很有可能保有鉅額資金。

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其家族還在俄羅斯首都莫斯科砸下4,000萬美元（約3.11億港元）大規模置產，光是他的舅舅馬赫盧夫（Mohammed Makhlouf），過去10年就在2013年至2019年間在莫斯科精華地段購置20套豪華公寓，許多俄羅斯知名的富商和政要都是他們的鄰居。

而巴沙爾一家人很可能就住在其中一棟豪華公寓當中，或是住在普京提供的安全住所。據悉，巴沙爾一家五口現在都在俄羅斯，除了妻子艾斯瑪（Asma），還有三名成年兒女，最大的24歲，最小的也有21歲。

以色列裝甲車周日駐守戈蘭高地與敘利亞接壤邊境地區。(美聯社) 敘利亞反政府武裝周日進入首都大馬士革，民眾收拾經軟逃離。(美聯社) 攻入大馬士革的敘利亞反政府武裝周日上街慶祝。(美聯社) 敘利亞反政府武裝周日凌晨進入首都大馬士革，大批民眾上街慶祝。(美聯社) 敘利亞總統巴沙爾出走，民眾歡喜若狂。(美聯社) 敘利亞總統巴沙爾出走，民眾歡喜若狂。(美聯社) 敘利亞哈馬上周五被反政府武裝佔據後，省政府辦公室外的巴沙爾肖像遭人開槍射擊。(資料圖片) 敘利亞反政府武裝周日凌晨閃電攻入首都大馬士革，總統巴沙爾倒台出走，據報與家人已抵達莫斯科。(資料圖片) 敘利亞反政府武裝周日凌晨閃電攻入首都大馬士革，總統巴沙爾倒台出走，據報與家人已抵達莫斯科。(資料圖片) 敘利亞反政府武裝周日凌晨閃電攻入首都大馬士革，總統巴沙爾倒台出走，據報與家人已抵達莫斯科。(資料圖片) 敘利亞反政府武裝周日凌晨閃電攻入首都大馬士革，總統巴沙爾倒台出走，據報與家人已抵達莫斯科。(資料圖片) 敘利亞反政府武裝周日凌晨閃電攻入首都大馬士革，總統巴沙爾倒台出走，據報與家人已抵達莫斯科。圖為巴沙爾與父親阿薩德。(資料圖片)

俄提供政治庇護

當中大兒子哈菲茲（Hafez）先前就在莫斯科就讀大學，還用俄文完成論文，而在2023年，艾斯瑪曾到莫斯科參加兒子的畢業典禮。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）10日接受《NBC》獨家專訪時證實，俄羅斯正為巴沙爾一家提供政治庇護，並保證他們安全無虞。同時，烏克蘭國防情報部門已將巴沙爾死於空難的報道註記為「假消息」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

大馬士革民眾進入巴沙爾的官邸搜掠物資，發現巴沙爾父親阿薩德的舊照。(美聯社) 大馬士革民眾上街慶祝巴沙爾倒台。(美聯社) 巴沙爾倒台後，大批敘利亞人周日駕車逃出大馬士革。(美聯社) 巴沙爾倒台後，以色列即調動裝甲車等到戈蘭高地接壤敘利亞的軍事緩衝區。(美聯社) 巴沙爾倒台後，有流亡的敘利亞人從土耳其返國。(美聯社) 戈蘭高地以方控制區，有民眾上街慶祝巴沙爾倒台。(美聯社) 丹麥首都哥本哈根有民眾上街，慶祝巴沙爾政權倒台。(美聯社) 巴沙爾倒台出走後，大馬士革民眾進入總統府。(美聯社) 反政府武裝分子向天鳴槍慶祝巴沙爾敗走。(美聯社) 巴沙爾倒台出走後，大馬士革民眾自由進出總統府。(美聯社) 巴沙爾倒台出走後，大馬士革民眾自由進出總統府。(美聯社)

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