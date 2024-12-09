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國際
2024-12-09 12:43:48

敘利亞局勢｜白宮：正保護巴沙爾政權武器庫存 防止化武落入不當勢力手中

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敘利亞反政府武裝分子周日在大馬士革街頭開槍慶祝巴沙爾倒台。(美聯社)

敘利亞反政府武裝分子周日在大馬士革街頭開槍慶祝巴沙爾倒台。(美聯社)

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敘利亞總統巴沙爾倒台，他曾在內戰期間使用化學武器，美國白宮國安官員周日(8)表示，拜登政府近日積極處理巴沙爾政權的武器庫存，避免落入不當勢力手中。

白宮一名國安官員就敘利亞局勢對媒體簡報，指美國正與多個中東國家合作，防止巴沙爾政權的化學武器被不當勢力取走。美方對敘利亞武器庫存狀況有「相當可信的掌握」，正與區內的多方夥伴一起努力，採取非常謹慎的措施，盡一切可能確保武器不落入任何一方手中。其中，例如氯氣或其他更糟的物質，應被銷毀或妥為安置。

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西方情報：巴沙爾政權保留部分化武

美國新聞網站Axios周日報道，巴沙爾政權2013年對平民使用化學武器，造成大量死傷，此做法違反時任美國總統奧巴馬在事發前1年所訂的「紅線」。該「紅線」當時是美國是否對敘利亞採取軍事行動的關鍵考量。

巴沙爾使用化學武器引發國際社會強烈譴責，奧巴馬最終沒有對敘利亞發動空襲，而是與俄羅斯達成協議，目的是為銷毀巴沙爾政權的化學武器庫存。然而，美國及其他西方情報員均認為，巴沙爾政權違反協議，仍保留部分化武。

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拜登派官員往中東討論敘利亞局勢

此外，敘利亞局勢引發國際社會擔憂。美國總統拜登周日在白宮表示，他未來幾天將與中東各國領袖對話，並派遣美國資深官員前往中東討論局勢。

拜登說，美國將與所有敘利亞派系接觸，建立讓敘利亞成為獨立主權國家的過渡方案，敘利亞的未來應由敘利亞人民自決，美國會支持並提供協助。

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