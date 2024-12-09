敘利亞局勢｜白宮：正保護巴沙爾政權武器庫存 防止化武落入不當勢力手中

白宮一名國安官員就敘利亞局勢對媒體簡報，指美國正與多個中東國家合作，防止巴沙爾政權的化學武器被不當勢力取走。美方對敘利亞武器庫存狀況有「相當可信的掌握」，正與區內的多方夥伴一起努力，採取非常謹慎的措施，盡一切可能確保武器不落入任何一方手中。其中，例如氯氣或其他更糟的物質，應被銷毀或妥為安置。

敘利亞總統巴沙爾倒台，他曾在內戰期間使用化學武器，美國白宮國安官員周日(8日)表示，拜登政府近日積極處理巴沙爾政權的武器庫存，避免落入不當勢力手中。

西方情報：巴沙爾政權保留部分化武

美國新聞網站Axios周日報道，巴沙爾政權2013年對平民使用化學武器，造成大量死傷，此做法違反時任美國總統奧巴馬在事發前1年所訂的「紅線」。該「紅線」當時是美國是否對敘利亞採取軍事行動的關鍵考量。

巴沙爾使用化學武器引發國際社會強烈譴責，奧巴馬最終沒有對敘利亞發動空襲，而是與俄羅斯達成協議，目的是為銷毀巴沙爾政權的化學武器庫存。然而，美國及其他西方情報員均認為，巴沙爾政權違反協議，仍保留部分化武。