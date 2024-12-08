敘利亞發生甚麼事？巴沙爾倒台誰得益？一文看清敘國亂局時序｜敘利亞局勢

敘利亞反對派武裝迅速攻入首都大馬士革(Damascus)，令總統巴沙爾(Bashar al-Assad)倒台，截至本港周日下午4時巴沙爾仍下落不明。反對派武裝今次一舉反攻成功，是看準了敘利亞最大援軍俄羅斯，正深陷俄烏戰爭中，分身乏術，而其在區內的重要支持、黎巴嫩真主黨，又因以黎戰事元氣大傷、另一盟友伊朗也是自顧不暇。回顧由2011年起的敘利亞混亂局勢，可一窺群雄割據及各方勢力拉鋸，背後有著千絲萬縷的關係及角力。 敘利亞反對派武裝背景？ 由「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham、HTS)牽頭，前身是「努斯拉陣線」(Jabhat al-Nusra)，曾是恐怖組織阿蓋達的分支，2012在敘國發動襲擊，是長期盤踞於敘利亞阿勒頗省和伊德利卜省的宗教極端勢力。HTS雖被土耳其列為恐怖組織，但據報土耳其出於在地區事務中謀求自身利益的考量，允許HTS跟自己扶植的敘國反政府武裝「敘利亞國民軍」並肩作戰。

巴沙爾盟友有誰？ 俄羅斯、黎巴嫩真主黨、伊朗等。 戰事開打背景？ 巴沙爾盟友自顧不暇下，「沙姆解放組織」日前趁機會展開反攻，結果勢如破竹。 誰會得益？ 一般認為行動對以色列有利，而若俄羅斯離開敘利亞，美國也會得益。但各界關注巴沙爾倒台後，反對派武裝可能會對以色列邊境造成更大威脅，亦有可能出現「新的伊斯蘭國」；敘利亞亦可能變成極端遜尼派國家，對以色列構成的威脅，比巴沙爾政權更大，故後續發展惹高度關注。 敘利亞亂局時序︰ 2011年 敘利亞首次爆發反巴沙爾示威，並迅速蔓延全國，示威者遭鎮壓。部分示威者變成武裝分子、有軍事單位亦叛變，演成武裝叛亂，獲得西方、阿拉伯國家和土耳其支持。

2012年 恐怖組織阿蓋達新成立的敘利亞分支努斯拉陣線(Jabhat al-Nusra)，首次在大馬士革發動襲擊，並持續在反對派武裝中壯大，打壓其他武裝。多國在瑞士日內瓦開會，同意敘利亞有必要政治過渡，但對如何達成，意見分歧。巴沙爾下令空軍轟炸反對派據點，戰事升級。 2013年 獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨協助巴沙爾在敘國庫賽爾(Qusayr)取得勝利，阻止叛軍勢頭，真主黨在敘局勢中的作用不斷增強。美國把在敘國戰事使用化學武器列為紅線，但其後叛軍在大馬士革附近東古塔(eastern Ghouta)的據點遭毒氣襲擊，造成數十名平民死亡，美方沒作軍事回應。

2014年 伊斯蘭國(IS)突然奪取敘國東北部的拉卡(Raqqa)等據點，亦在伊拉克擴大勢力範圍。敘國霍姆斯舊城(Old City of Homs)叛軍投降，同意撤到郊區，是其在主要城市首次重大挫敗。美國建立反IS聯盟並發動空襲，協助土耳其庫爾德武裝部隊對抗IS，但因此與視盟友土耳其產生摩擦。 2015年 各叛軍組織在加強合作及獲得更多外來武器下，攻佔更多據點，並奪取敘利亞城市伊德利卜(Idlib)，當中IS扮演愈來愈重要角色。之後俄羅斯在巴沙爾要求下出面支援，並向叛軍據點發動空襲，扭轉叛軍本來的有利局面。

2016年 庫爾德部隊於敘國邊境地區取得進展，惹土耳其警覺並向庫爾德部隊據點發動攻勢，與結盟的叛軍建立新的土耳其控制區。與此同時，敘利亞軍隊及盟友在第二大城市阿勒頗(Aleppo)擊敗叛軍，被視為巴沙爾的最大勝利。努斯拉陣線與阿蓋達組織分裂，並試圖展現溫和形象，最終改名為「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham、HTS)，即今次牽頭推翻巴沙爾的叛軍。

2017年 以色列承認空襲在敘利亞的真主黨據點，旨在削弱伊朗及其盟友。獲美國支持、庫爾德部隊領導的勢力，在敘利亞拉卡擊退了IS。這次攻勢加上敘利亞軍隊的打擊，令IS在敘利亞的據點差不多全失。

2018年 敘利亞重奪東古塔，再迅速奪回叛軍在中部及南部的據點。 2019年 IS失去在敘利亞的最後一個據點。美國決定保留在敘利亞駐軍，以防止有人攻擊其盟友庫爾德部隊聯盟。 2020年 俄羅斯支持敘軍進攻，最終跟土耳其達成停火協議，令戰事暫停在當時狀態。巴沙爾控制大部分領土和所有主要城市；叛軍控制敘國西北部地區；土耳其支持的力量控制邊境地帶；庫爾德部隊則控制敘國東北部。敘利亞局勢迎來暫時平靜。 2023年10月7日 哈馬斯突襲以色列，引發新一輪以巴衝突，亦令以色列和支持哈馬斯的真主黨在黎巴嫩交戰，削弱了真主黨在敘利亞的力量，為巴沙爾倒台埋下伏線。

2024年 由HTS牽頭的敘國反對派武裝，在敘國阿勒頗發動了新一輪攻勢，成功攻佔該市。時值真主黨被以軍先後發動傳呼機襲擊及狂炸，致元氣大傷，跟以軍達方停火協議，而俄羅斯則深陷俄烏戰爭。巴沙爾在盟友支援乏力下，敘政府軍潰敗。阿勒頗淪陷8天後，叛軍控制了敘國大部分主要城市，並進入首都大馬士革，令巴沙爾倒台。 美國怎樣說？ 美國國務院曾稱HTS是恐怖組織，聲言其反攻跟美國無關；美國候任總統特朗普則說，美國不應捲入敘利亞衝突，「這不是我們的戰鬥，讓它結束吧，不要捲入！」他並稱如果俄羅斯被迫撤離敘利亞，對他們來說可能是最好的事，因為敘利亞從來沒給俄羅斯帶來太多好處。