敘利亞變天後總統獲解除制裁　首度訪美與美軍高層打籃球

敘利亞總統沙拉（Ahmad al-Sharaa）於當地時間周六抵達美國，準備與美國總統特朗普在白宮進行會晤。此次訪問具有歷史性意義，是自1946年敘利亞獨立以來，敘利亞總統首次訪問美國。就在沙拉抵達前一天，美國政府剛剛將他從恐怖主義黑名單中移除。

消除任何剩餘的化學武器

根據敘利亞國家通訊社報道，沙拉此行將於周一在白宮會見美國總統特朗普。沙拉去年底領導叛軍推翻了長期統治者巴沙爾，多位分析家指出，這是敘利亞建國以來首次有總統進行此類訪問。今年5月，沙拉曾在特朗普訪問中東期間，於沙特阿拉伯利雅德與特朗普首次會面。