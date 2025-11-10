敘利亞變天後總統獲解除制裁　首度訪美與美軍高層打籃球

敘利亞總統沙拉（Ahmad al-Sharaa）於當地時間周六抵達美國，準備與美國總統特朗普在白宮進行會晤。此次訪問具有歷史性意義，是自1946年敘利亞獨立以來，敘利亞總統首次訪問美國。就在沙拉抵達前一天，美國政府剛剛將他從恐怖主義黑名單中移除。
消除任何剩餘的化學武器
根據敘利亞國家通訊社報道，沙拉此行將於周一在白宮會見美國總統特朗普。沙拉去年底領導叛軍推翻了長期統治者巴沙爾，多位分析家指出，這是敘利亞建國以來首次有總統進行此類訪問。今年5月，沙拉曾在特朗普訪問中東期間，於沙特阿拉伯利雅德與特朗普首次會面。
美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，沙拉政府一直在滿足美國的要求，包括努力尋找失蹤的美國公民以及消除任何剩餘的化學武器。皮戈特補充道，美國將敘利亞從名單中移除，將促進「區域安全與穩定，以及一個包容各方、由敘利亞主導和敘利亞擁有的政治進程」。
從恐怖組織名單中除名
抵達美國後，沙拉在社交媒體上分享了一段他與美國中央司令部指揮官庫珀（Brad Cooper）和駐伊拉克國際反恐行動負責人蘭伯特一起打籃球的影片，並配文「努力工作，盡情玩樂」。
沙拉這次華盛頓之行是在他9月聯合國之行之後進行的，當時他首次踏上美國國土，成為幾十年來第一位在紐約聯合國大會上發表講話的敘利亞總統。周四，華盛頓牽頭安理會投票決定解除對他的聯合國制裁。沙拉領導的「沙姆解放組織」（HTS）曾與阿爾蓋達組織有關聯，但就在今年7月，華盛頓方面已將其從恐怖組織名單中除名。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章