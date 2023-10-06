敘利亞軍校遇襲至少100人死亡　全國哀悼3日(有片)

敘利亞中部城市霍姆斯一間軍事學院遭到無人機襲擊，逾100人死亡，以及逾200人受傷，全國哀悼3日。事發於當地星期四(5日)下午，敘利亞國防部長到場參加畢業禮，在他離開後數分鐘，學院遭到無人機襲擊，死傷者都為剛畢業的士兵和他們的親友。

無人機襲擊引起猛烈爆炸，造成嚴重傷亡，包括剛畢業的士兵和他們的親友，網上片段顯示，事發後有多人倒地，死傷枕藉，有士兵協助傷者，現場充滿恐懼和哀號叫聲。敘利亞國防部指，是恐怖分子利用載有爆炸品的無人機發動襲擊，強調軍方會全力果斷地應對這些恐怖組織，但國防部的聲明未有提及襲擊的死傷數字。