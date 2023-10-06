敘利亞軍校遇襲至少100人死亡　全國哀悼3日(有片)

敘利亞中部城市霍姆斯一間軍事學院遭到無人機襲擊，逾100人死亡，以及逾200人受傷，全國哀悼3日。事發於當地星期四(5日)下午，敘利亞國防部長到場參加畢業禮，在他離開後數分鐘，學院遭到無人機襲擊，死傷者都為剛畢業的士兵和他們的親友。
無人機襲擊引起猛烈爆炸，造成嚴重傷亡，包括剛畢業的士兵和他們的親友，網上片段顯示，事發後有多人倒地，死傷枕藉，有士兵協助傷者，現場充滿恐懼和哀號叫聲。敘利亞國防部指，是恐怖分子利用載有爆炸品的無人機發動襲擊，強調軍方會全力果斷地應對這些恐怖組織，但國防部的聲明未有提及襲擊的死傷數字。
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شاهد— اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) October 5, 2023
لحظة الهجوم الإرهابي بالمسيَّرات الذي استهدف حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل ادى إلى سقوط 80 شهيدا و240 مصابا في حصيلة غير نهائية#سوريا #Syria pic.twitter.com/X5Pj8dWlfN
聯合國對敘利亞政府報復性行動表示擔憂
敘利亞國營電視台報道，政府已宣布星期五起全國哀悼3天。襲擊發生後，敘利亞軍方炮擊西北部由叛軍控制的伊德利卜省的村莊，暫時未清楚傷亡情況。
聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)，對敘利亞軍事學院遭無人機襲擊，以及敘利亞政府報復性行動表示深感擔憂，他強烈譴責在敘利亞發生的一切暴力行為，並敦促各方尊重國際法規定的義務。