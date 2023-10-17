教壞細路｜一家五口食火煱吃到飽狂點600份肉　老闆因一件事考慮報警

父母言行對子女有潛移默化的影響，父母都應作好榜樣。馬來西亞有一家五口到火鍋店享用「吃到飽」速銷，他們一口氣點了600份肉，原來這家人偷偷地將肉藏起來，用塑膠袋打包返屋企，他們的行為令老闆相當失望，決定報警。

綜合報道，砂拉越民都魯一間火鍋店於8日下午約2時半接待了2大3細一家五口，因為Happy Hour促銷可吃到飽，期間點了250盤豬肉和350盤羊肉，小孩每人26.82令吉、大人每個39.42令吉，加上5%折扣8.60令吉，總金額為163.30令吉(折合約270港元)。火鍋店老闆事後接受傳媒訪問時表示，雖然他和員工當時對點餐的肉類數量感到吃驚，但當刻還是決定暫時相信對方，一盤一盤的送到枱上，他店裡亦沒有監察或檢查顧客是否吃光食物的作風，但事後查看CCTV，卻發現這家人匆忙把肉裝進塑膠袋中，「我相信他們有備而來，亦拍攝到孩子們將肉倒進桌底的膠袋」，老闆原本想大事化小，但思前想後，決定在社交平台Facebook公開事件。