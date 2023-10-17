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國際
2023-10-17 16:25:00

教壞細路｜一家五口食火煱吃到飽狂點600份肉　老闆因一件事考慮報警

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一家五口食火煱吃到飽點600份肉，老闆因一件事考慮報警。(FB)

一家五口食火煱吃到飽點600份肉，老闆因一件事考慮報警。(FB)

父母言行對子女有潛移默化的影響，父母都應作好榜樣。馬來西亞有一家五口到火鍋店享用「吃到飽」速銷，他們一口氣點了600份肉，原來這家人偷偷地將肉藏起來，用塑膠袋打包返屋企，他們的行為令老闆相當失望，決定報警。

綜合報道，砂拉越民都魯一間火鍋店8日下午約2時半接待了23細一家五口，因為Happy Hour促銷可吃到飽，期間點了250盤豬肉和350盤羊肉，小孩每人26.82令吉、大人每個39.42令吉，加上5%折扣8.60令吉，總金額為163.30令吉(折合約270港元)。火鍋店老闆事後接受傳媒訪問時表示，雖然他和員工當時對點餐的肉類數量感到吃驚，但當刻還是決定暫時相信對方，一盤一盤的送到枱上，他店裡亦沒有監察或檢查顧客是否吃光食物的作風，但事後查看CCTV，卻發現這家人匆忙把肉裝進塑膠袋中，「我相信他們有備而來，亦拍攝到孩子們將肉倒進桌底的膠袋」，老闆原本想大事化小，但思前想後，決定在社交平台Facebook公開事件。

一家五口期間點了250盤豬肉和350盤羊肉，總金額為163.30令吉(折合約270港元)。(FB)

一家五口期間點了250盤豬肉和350盤羊肉，總金額為163.30令吉(折合約270港元)。(FB)

老闆：不是錢問題 父母應為孩子樹立好榜樣

老闆指，現在做生意已經很難了，每個人都經歷經濟困難的時期，但看到父母教孩子偷東西，令他感到很沮喪，他又說，分享這件事，是希望提醒父母為孩子樹立好榜樣。據指，目前顧客試圖私下和解，表明願意賠償，但老闆認為不是錢的問題，正考慮報警。

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