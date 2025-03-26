教宗方濟各一度瀕死 醫療團隊曾考慮放棄治療

88歲的教宗方濟各上月14日因呼吸道感染而獲送往意大利羅馬醫院接受治療，直至周日（23日）出院，目前正在梵蒂岡休養至少2個月。方濟各醫療團隊負責人周二（25日）披露，方濟各住院期間一度處於死亡邊緣，團隊成員一度考慮終止治療。

醫療團隊負責人阿爾菲耶里（Sergio Alfieri）表示，方濟各上月28日病情急轉直下，出現呼吸困難，幾乎被嘔吐物噎住，醫護當時都相信他可能捱不過當晚，他稱團隊當時須作出選擇，到底是停止治療讓其離世，抑或使用所有可行藥物及療法，冒險損害其它器官，最後，是教宗一名貼身護理師要求「不要放棄，試一切方法」，令團隊決定冒著腎臟和骨髓可能受損的風險繼續全力搶救，教宗身體開始對藥物有反應，肺部感染逐漸好轉。阿爾菲耶里形容方濟各死裡逃生是奇跡，稱他是堅強和合作的病人。方濟各知道外界曾流傳他的死訊，打趣道「我還活着」，後來不時在醫院走動探望其他病人。

方濟各在周日於醫院陽台上向民眾揮手致意時，阿爾菲耶里說，那一刻是整個治療過程中最讓他動容的時候，「我看到他穿著白袍，從醫院10樓的病房走出來，讓我感受到，他又重新成為那位教宗了。」

查理斯推遲訪問梵蒂岡

另外，英王查理斯三世與王后卡米拉原定安排4月7日至10日國事訪問梵蒂岡和意大利，因方濟各病重後需要休養，推遲訪問梵蒂岡，但兩人仍會到訪意大利。白金漢宮周二證實，雙方已「基於共識」作出延期決定，查理斯向教宗致以最良好祝願，期待在教宗康復後前往探望。

