教宗方濟各出院後首公開露面　現身聖伯多祿廣場講話(有片)

教宗方濟各出院兩星期後首次公開露面，周日（6日）在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表簡短講話，梵蒂岡事前並沒有公布教宗會出席。

88歲方濟各坐著輪椅，插著供氧的鼻管，出席為病人舉行的彌撒後，在廣場向歡呼的人群揮手致意，方濟各祝大家周日快樂，並表示感謝。路透社形容，方濟各的聲音雖然微弱，但比他上月23日露面時說話更有力。

方濟各2月中因肺炎入院，一度病情惡化並需要使用呼吸機，留醫五星期後出院返回梵蒂岡。醫生說，方濟各要再休養至少兩個月，不建議出席人多的活動。