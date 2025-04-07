教宗方濟各出院後首公開露面　現身聖伯多祿廣場講話(有片)

教宗方濟各出院兩星期後首次公開露面，周日（6日）在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表簡短講話，梵蒂岡事前並沒有公布教宗會出席。
88歲方濟各坐著輪椅，插著供氧的鼻管，出席為病人舉行的彌撒後，在廣場向歡呼的人群揮手致意，方濟各祝大家周日快樂，並表示感謝。路透社形容，方濟各的聲音雖然微弱，但比他上月23日露面時說話更有力。
方濟各2月中因肺炎入院，一度病情惡化並需要使用呼吸機，留醫五星期後出院返回梵蒂岡。醫生說，方濟各要再休養至少兩個月，不建議出席人多的活動。
教廷指情況持續好轉
教廷表示，方濟各的臨床症狀持續顯示出好轉，呼吸、運動和聲音，都進一步輕微改善，血液化驗結果亦呈現出肺部感染病情稍有好轉，但夜間仍需要通過鼻喉，接受高流量的氧氣治療。至於方濟各會否出席復活節聖周禮儀仍言之尚早。
🚨The Pope makes a surprise appearance at the end of Mass in St. Peter’s Square. “Happy Sunday to all! Thank you very much.”— ROME REPORTS (@romereports) April 6, 2025
This is his first public appearance since arriving at the Vatican. pic.twitter.com/7a3PEyaGPc