教宗方濟各就用冒犯性貶意詞稱呼男同志道歉

87歲天主教教宗方濟各(Pope Francis)被爆出用帶貶義字眼稱呼同性戀者。梵蒂岡發聲明說，教宗注意到有關報道，又說方濟各無意以恐同字眼表達意見，他就報道所引述的詞語導致有人感到被冒犯而道歉。聲明同時重申，天主教會接納所有人。

意大利媒體周一(27日)報道，方濟各20日跟主教進行一個不作正式會議紀錄的閉門會議，期間討論是否允許出櫃的男同性戀者進入司鐸受訓的天主教神學院，方濟各說，雖然擁抱每個人十分重要，但同性戀者會面臨雙重生活的風險，隨後補上一句話，指在一些神學院裡已經有太多「frociaggine」。據了解，「Frociaggine」是一個粗俗的意大利文單字，英文大致翻譯為「faggotry」或「faggotness」，是對男同性戀者的侮辱性稱呼，令會上人士感到驚訝。