教宗方濟各逝世｜一文看清選新教宗程序 八大熱門人選 或首現亞裔教宗

教宗方濟各離世後，估計教廷將哀悼約15至20日，之後全球80歲以下的樞機將會在梵蒂岡的西斯汀小堂(Sistine Chapel)參與閉門會議，以不記名秘密投票方式選擇新教宗，今年合資格者投票者據報有120人。閉門會議首日將舉行一輪投票，之後每日的上下午，會再舉行各兩輪投票，票數達三分二者當選。若13日後仍然無法選出新教宗，則會由最後一輪得票最高的兩位終極對決，獲三分二票數者勝。 每輪點票都會把選票丟進火爐燒毀，期間會加入不同化學品，若未有人當選，小堂煙囪將冒黑煙，若成功選出新教宗，則冒白煙，聖伯多祿大教堂也會隨即敲響大鐘宣告。若當選者接著向教廷表明願意出任教宗，將隨即舉行權力交接儀式。

菲律賓籍樞機塔格萊 或成首位亞裔教宗 有英媒列出新任教宗八大熱門人選，當中以菲律賓籍的67歲馬尼拉前總主教塔格萊(Luis Antonio Tagle)樞機為大熱門，若當選將成為歷來首位亞商教宗。他曾表明反墮胎立場，但被視為相對開明的候選人。他曾表示教廷對同性戀和離婚夫婦過於嚴厲，阻礙其傳道工作。 另一受關注的熱門人選，是76歲加納籍樞機主教涂克森(Peter Turkson)，有望成為歷來首名黑人教宗。他被方濟各會委任為南蘇丹和平特使；在同性戀問題立場相對中立；他在2013年的教宗選舉中曾被視為熱門。