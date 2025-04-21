教宗方濟各逝世｜一文看清選新教宗程序 八大熱門人選 或首現亞裔教宗

教宗方濟各離世後，估計教廷將哀悼約15至20日，之後全球80歲以下的樞機將會在梵蒂岡的西斯汀小堂(Sistine Chapel)參與閉門會議，以不記名秘密投票方式選擇新教宗，今年合資格者投票者據報有120人。閉門會議首日將舉行一輪投票，之後每日的上下午，會再舉行各兩輪投票，票數達三分二者當選。若13日後仍然無法選出新教宗，則會由最後一輪得票最高的兩位終極對決，獲三分二票數者勝。
每輪點票都會把選票丟進火爐燒毀，期間會加入不同化學品，若未有人當選，小堂煙囪將冒黑煙，若成功選出新教宗，則冒白煙，聖伯多祿大教堂也會隨即敲響大鐘宣告。若當選者接著向教廷表明願意出任教宗，將隨即舉行權力交接儀式。
菲律賓籍樞機塔格萊 或成首位亞裔教宗
有英媒列出新任教宗八大熱門人選，當中以菲律賓籍的67歲馬尼拉前總主教塔格萊(Luis Antonio Tagle)樞機為大熱門，若當選將成為歷來首位亞商教宗。他曾表明反墮胎立場，但被視為相對開明的候選人。他曾表示教廷對同性戀和離婚夫婦過於嚴厲，阻礙其傳道工作。
另一受關注的熱門人選，是76歲加納籍樞機主教涂克森(Peter Turkson)，有望成為歷來首名黑人教宗。他被方濟各會委任為南蘇丹和平特使；在同性戀問題立場相對中立；他在2013年的教宗選舉中曾被視為熱門。
梵蒂岡國務卿帕羅林 亦被看高一線
70歲意大利樞機主教帕羅林(Pietro Parolin)，也被看高一線。他自2013年起擔任梵蒂岡國務卿，在樞機主教團中的地位崇高，立場中間，被視為理智的溫和派人馬。
至於其餘熱門人選，尚有72歲匈牙利籍樞機主教伯多祿(Péter Erdő)、59歲曾任大主教及教廷多個職位的門多薩(José Tolentino de Mendonça)、69歲意大利樞機主教祖皮(Matteo Zuppi)、68歲馬耳他樞機主教格雷奇(Mario Grech)，以及79歲幾內亞保守派樞機主教薩拉(Robert Sarah)。