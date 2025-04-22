教宗方濟各逝世｜死於腦中風及心臟衰竭 葬禮周六舉行靈柩照公布

教宗方濟各逝世，享年88歲。方濟各已在當地周一傍晚6時，即本港時間凌晨2時入殮。梵蒂岡公布方濟各死因，是腦中風導致昏迷及不可逆轉的心臟衰竭。

梵蒂岡教廷周二（22日）宣布，教宗喪禮將在周六早上10時於聖伯多祿大教堂舉行（香港時間26日下午4時）。樞機主教團在梵蒂岡召開會議，商討教宗方濟各的葬禮安排，作出有關決定。



方濟各的遺體已經入殮，梵蒂崗發放照片顯示靈柩安放在聖瑪爾大之家教堂，方濟各面容安詳，教廷國務卿為方濟各頌禱。方濟各的遺體將移送至聖伯多祿大教堂，開放讓公眾瞻仰。