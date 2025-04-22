教宗方濟各逝世｜死於腦中風及心臟衰竭 葬禮周六舉行靈柩照公布

教宗方濟各逝世，享年88歲。方濟各已在當地周一傍晚6時，即本港時間凌晨2時入殮。梵蒂岡公布方濟各死因，是腦中風導致昏迷及不可逆轉的心臟衰竭。
梵蒂岡教廷周二（22日）宣布，教宗喪禮將在周六早上10時於聖伯多祿大教堂舉行（香港時間26日下午4時）。樞機主教團在梵蒂岡召開會議，商討教宗方濟各的葬禮安排，作出有關決定。
方濟各的遺體已經入殮，梵蒂崗發放照片顯示靈柩安放在聖瑪爾大之家教堂，方濟各面容安詳，教廷國務卿為方濟各頌禱。方濟各的遺體將移送至聖伯多祿大教堂，開放讓公眾瞻仰。
特朗普夫婦將出席
美國總統特朗普宣布，他將與第一夫人梅蘭尼婭赴羅馬出席教宗的喪禮。
梵蒂岡公布醫生簽發的死亡證，指方濟各是腦中風導致昏迷及不可逆轉的心臟衰竭而死亡。周一(21日)早上去世前已處於昏迷，經超聲波心電圖確認死亡。教廷發言人表示，方濟各的靈柩最快星期三(23日)早上移送到聖伯多祿大教堂，讓信眾瞻仰。另外，教廷又指根據方濟各的遺矚，他希望葬在羅馬聖母大殿的教堂，長埋地下，墳墓要簡單，沒有特別的裝飾，銘文刻上"方濟各"的拉丁文。
特朗普宣布美國下半旗至教宗安葬
特朗普在旗下社交平台Truth Social宣布，他將與梅蘭尼婭赴羅馬參加教宗的喪禮。他又表示：「教宗方濟各安息吧！願上主保佑他及所有愛他的人！」特朗普又指，為了表達對教宗的追思，即日起至教宗安葬當日日落為止，全美國公共建築、軍事基地及駐外使館都降半旗致哀。