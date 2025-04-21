教宗方濟各逝世｜民眾湧往聖伯多祿廣場 任內改善中梵關係對同性戀立場寬容

教宗方濟各昨日(20日)還坐著開篷電動車現身梵蒂岡聖伯多祿廣場，在復活節與信徒會面，豈料今早傳出死訊，來得十分突然，各界愕然。英國廣播公司(BBC)記者稱，他從意大利羅馬前往梵蒂岡，街上民眾在哭泣，人群開始湧入聖伯多祿廣場悼念。 教宗本篤十六世2013年因健康問題榮休，方濟各當選接任，是首位來自拉美的教宗，跌破不少觀察家眼鏡。被視為開明派的他上任後試圖改革迂腐守舊的教廷，有指其離世結束了教廷分裂和緊張的動盪時期。有報道形容教宗的謙卑、對貧困者的關注贏得各地民眾愛戴，但在氣候變化和對資本主義的批評，卻與保守派人士疏遠。至於在教廷內，方濟各出任教宗期間，在同性戀問題上持寬容立場，引起教廷保守派不滿。另外，他上任後也改善梵蒂岡與中國的關係，與中方簽訂臨時主教任命協議，為梵中建立正式對話管道，但協議受到保守派天主教團體批評。

教宗方濟各逝世｜最後公開露面不足24小時後去世 88歲的教宗方濟各臨終前數月，健康一直備受關注，他2月14日因支氣管炎入院，其後出現雙側肺炎入院，曾出現呼吸困難並須輸血，教廷更一度形容他「病危」。差點踏進死門關後，他於3月23日出院，其後接見了到訪的英國查理斯三世和王后卡米拉。正當外界認為教宗已康復之際，卻傳來不幸消息。他周日在復活節坐著輪椅於聖伯多祿大殿的露台向民眾揮手，祝願聚集在廣場上的民眾「復活節快樂」，並由助手讀出復活節致辭。之後，他坐在開篷電動車穿過人群，數度停下來祝福民眾舉高的嬰兒。在他公開露面不足24小時後，於當地時間今日(周一)早上時7時35分逝世。 教宗方濟各逝世｜打破傳統生前批准教宗葬禮「簡化」 葬於梵蒂岡外 教宗葬禮傳統上細緻隆重，但教宗方濟各最近批准儀式「簡化」。之前離世的教宗以3個由柏樹、鉛和橡木製成的棺木嵌套。教宗方濟各生前表示，他選擇簡單木製和鍍鋅棺木。報道指，他也取消了教宗遺體放於聖伯多祿大殿內靈柩臺上供公眾瞻仰的傳統，其遺體改為放於棺木內。教廷周一稱，教宗遺體將於周三起於聖伯多祿大殿供民眾瞻仰。他也將是超過一個世紀以來，首位葬於梵蒂岡外的教宗，將長眠在羅馬的聖母大殿(Basilica of St Mary Major)。聖母大殿是天主教會的四座特級宗座聖殿之一，另外三座為拉特朗聖若望大殿、城外聖保祿大殿和聖伯多祿大殿。