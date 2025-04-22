教宗方濟各逝世｜緊貼網絡潮流 方濟各善用社交網傳福音 吸粉數千萬

已故教宗方濟各屬開明派，無心插柳，便成了網絡名人。他擅長運用社交平台傳福音，擴大天主教的影響力，也實現了教會通訊現代化。

除此之外，這位全球14億天主教徒的領袖，也經常提醒民眾提防假資訊的危害。近年在人工智能(AI)潮流下，他也警告AI可能帶來危險。

2012年，方濟各的前任、已故教宗本篤十六世以@pontifex為名加入社交平台「X」前身Twitter，以吸引年輕人。pontifex是拉丁文的「教宗」。本篤十六世啟用Twitter帳號幾個月後，便因健康問題退位，由方濟各接任。