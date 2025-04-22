教宗方濟各逝世｜緊貼網絡潮流 方濟各善用社交網傳福音 吸粉數千萬

已故教宗方濟各屬開明派，無心插柳，便成了網絡名人。他擅長運用社交平台傳福音，擴大天主教的影響力，也實現了教會通訊現代化。
除此之外，這位全球14億天主教徒的領袖，也經常提醒民眾提防假資訊的危害。近年在人工智能(AI)潮流下，他也警告AI可能帶來危險。
2012年，方濟各的前任、已故教宗本篤十六世以@pontifex為名加入社交平台「X」前身Twitter，以吸引年輕人。pontifex是拉丁文的「教宗」。本篤十六世啟用Twitter帳號幾個月後，便因健康問題退位，由方濟各接任。
教宗擁多國語言官方帳號
教宗擁有9個不同語言的「X」官方帳號，包括英語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、法語、波蘭語、德語和阿拉伯語等，累積了5,000萬追蹤，單單拉丁語帳號便吸引了100萬追蹤。
方濟各IG帳號粉絲逾千萬
方濟各就任3年後的2016年3月，更進一步開通了Instagram(IG)帳號，其帳號@Franciscus至今擁有逾1,000萬粉絲。
梵蒂岡每天會在社交平台發布照片和影片，大部分是宗教性質，以及方濟各的演講、文本和公開演講的摘錄。
方濟各IG帳號發布的最新影片，是他在復活節主日彌撒上的講話摘錄，累計超過120萬按讚。