教宗方濟各逝世｜臨終揮手道別私人護士 答謝助他往聖伯多祿廣場見信眾

教宗方濟各當地星期一早上逝世，終年88歲，梵蒂岡公布是死於中風和心臟衰竭，其靈柩周三已移送至聖伯多祿大教堂，讓民眾瞻仰三日，葬禮會在當地星期六上午10時舉行，預計會有多達25萬人參與。美國總統特朗普、法國總統馬克龍、英國首相施紀賢、阿根廷總統米萊、巴西總統盧拉、烏克蘭總統澤連斯基等多國領導人將會出席，英國王儲威廉亦會代表國王查理斯三世出席。

「謝謝你把我帶回廣場」 方濟各周日仍有出席聖伯多祿廣場的公開活動向信眾送上復活節祝福，不料事隔不足24小時就傳出死訊。《梵蒂岡新聞》報道，一直陪伴方濟各的私人護士斯特拉佩蒂受訪時表示，方濟各對於復活節乘坐他「教宗車」到聖伯多祿廣場進行復活節彌撒曾感猶豫，問他「你認為我能做到嗎？」，惟斯特拉佩蒂鼓勵下，方濟各決定到聖伯多祿廣場向群眾揮手，最後一次公開露面。旅程結束後，斯特拉佩蒂憶述「身體疲倦、但內心滿足」的教宗向他道謝：「謝謝你把我帶回廣場。」