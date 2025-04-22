教宗方濟各逝世 Pope Francis 1936-2025

教宗方濟各昨日逝世，終年88歲。梵蒂岡教廷向信徒公布，教宗於當地時間周一早上7時35分離世，並指他一生致力服務主及其教會。教廷發言人其後稱，方濟各靈柩最快在周三早上放置於聖伯多祿大殿供公眾瞻仰。方濟各2013年當選教宗後，打破多個傳統，從首位來自拉美的教宗，以至近1,300年來首位非歐洲人出任此職。天主教香港教區表示，教宗方濟各在推動跨宗教對話和促進世界和平方面不遺餘力，在任期間決心改革教廷，當中包括由女性參與決策層等，備受教會成員尊重和愛戴。(圖：美聯社、路透社) 方濟各離世消息相當突然，距離最後公開露不足24小時。他在前一天的復活節，坐著輪椅於聖伯多祿大殿的露台向民眾揮手，祝願聚集在廣場上的民眾「復活節快樂」，並由助手讀出復活節致辭。之後，他坐在開篷車穿過人群，數度停下來祝福民眾舉高的嬰兒。而在見民眾前，他短暫接見了美國副總統萬斯，萬斯得知教宗離世後說與教宗會面感高興，指教宗當時看來病重。

2月肺炎一度病危 教宗本篤十六世2013年2月辭任教宗，方濟各於2013年3月13日繼任，他當時已屆76歲的高齡，近年健康受到關注。他今年2月14日因呼吸道感染入院，並出現雙側肺炎，呼吸困難並須輸血，教廷一度形容他「病危」。差點踏進死門關後，他於3月23日出院。方濟各年輕時曾患胸膜炎，其中一個肺部分被切除，令其日後特別容易肺部受感染。 教宗葬禮傳統上細緻隆重，但方濟各最近批准儀式「簡化」。之前離世的教宗以3個由柏樹、鉛和橡木製成的棺木嵌套，他生前表示選擇簡單木製和鍍鋅棺木。報道指，他也取消了教宗遺體放於聖伯多祿大殿內靈柩臺上供公眾瞻仰的傳統，其遺體改為放於棺木內。他也將是超過一個世紀以來，首位葬於梵蒂岡外的教宗，將長眠在羅馬的聖母大殿，而非聖伯多祿大殿下的石窟。 打破傳統落葬梵蒂岡外 教宗方濟各1936年12月17日出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，名字為Jorge Mario Bergoglio。他是長子，父母因逃離法西斯主義的邪惡從意大利移居阿根廷，育有5名孩子。方濟各年輕時做過夜店保安、掃地清潔工，畢業後成為藥劑師。他其後成為耶穌會士，於1998年獲任命為布宜諾斯艾利斯總教區總主教，2001擢升為阿根廷樞機。方濟各當選教宗讓觀察家跌破眼鏡，除了是首位來自拉美的教宗，還是自敘利亞裔教宗額我略三世於741年逝世後，首位非歐洲人教宗。他亦是首位耶穌會士當選教宗，耶穌會士在歷史上一直遭羅馬教廷懷疑。

