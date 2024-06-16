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國際
2024-06-16 10:45:18

教宗方濟各：若AI剝奪生活自決能力　人類未來沒希望

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教宗方濟各：若AI剝奪生活自決能力　人類未來沒希望

七大工業國（G7）13日在意大利舉行峰會，此次教宗方濟各（Pope Francis）也罕見與會，成為首位出席G7會議的教宗。

教宗方濟各應峰會東道主意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的邀請，在一場關於人工智能的危險和前景的特別會議上發表演說。他對這個越來越多出現在國際、政府和企業董事會峰會議程上的問題，提出了道德看法。

確保人工智能以人為本

他呼籲世界富裕民主國家的領導人，在開發和使用人工智能時將人類尊嚴放在首位，並警告該技術有可能將人際關係變成純粹的演算法。

教宗表示，政治人物必須帶頭確保人工智能仍然以「人」為中心，他說：「如果我們剝奪人們對自己和生活做出決定的能力，讓他們注定要依賴機器的選擇，那麼我們就會讓人類面臨一個沒有希望的未來。」他認為人類不應受制於人工智能所作的選擇，以維護控制權及人類尊嚴。

曾為人工智能惡作劇對象

事實上，教宗本人也曾成為人工智能惡作劇的對象。去年，網上出現惡搞的AI生成圖片，只見方濟各一反常態地穿着時尚的白色羽絨服，戴着銀色的寶石十字架。這些圖片很快就瘋傳，在社交媒體平台上獲得了數百萬的瀏覽量。

人工智能的傳播和移民是世界領導人在峰會上討論的兩個主要主題。會後，教宗坐在輪椅上，身着白袍，分別會見七國集團領導人，獲熱烈掌聲歡迎，並與七國集團領導人進行了約25分鐘的交談。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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