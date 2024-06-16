教宗方濟各：若AI剝奪生活自決能力 人類未來沒希望

七大工業國（G7）13日在意大利舉行峰會，此次教宗方濟各（Pope Francis）也罕見與會，成為首位出席G7會議的教宗。

教宗方濟各應峰會東道主意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的邀請，在一場關於人工智能的危險和前景的特別會議上發表演說。他對這個越來越多出現在國際、政府和企業董事會峰會議程上的問題，提出了道德看法。

確保人工智能以人為本

他呼籲世界富裕民主國家的領導人，在開發和使用人工智能時將人類尊嚴放在首位，並警告該技術有可能將人際關係變成純粹的演算法。

教宗表示，政治人物必須帶頭確保人工智能仍然以「人」為中心，他說：「如果我們剝奪人們對自己和生活做出決定的能力，讓他們注定要依賴機器的選擇，那麼我們就會讓人類面臨一個沒有希望的未來。」他認為人類不應受制於人工智能所作的選擇，以維護控制權及人類尊嚴。