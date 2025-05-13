教宗晤記者展幽默一面︰等我講完嘢 你哋仲清醒先拍手啦！

教宗良十四世周一在梵蒂岡首次與來自全球各地的記者見面，並發表講話，敦促傳媒要專注報道真相，別參與黨派爭拗，同時亦須負責任地使用人工智能(AI)，他又趁機展現自己幽默一面。各界持續關注教宗的立場，他繼日前在首場主日祝福中提及希望烏克蘭能實現持久和平，教廷最新透露，教宗已跟烏總統澤連斯基通過電話。
教宗跟記者會面時大部分時間以意大利語發言，但開場時以英語開玩笑，他稱感謝大家的熱情歡迎，但指「他們說開場時人們鼓掌，並沒甚麼大不了」，「若大家到(講話)最後仍然清醒並仍想鼓掌，那就非常感謝了」。教宗講話時再次提到AI，呼籲傳媒要負責任地使用AI，確保能造福全人類；他亦寄語記者要對戰爭的言論及圖像說不、拒絕戰爭思維。教宗同時要求釋放因報道真相而被監禁的記者，指他們遭受的苦難，挑戰國際社會的良知，呼籲所有人要捍衛言論自由及新聞自由這份寶貴的禮物。
教宗良十四世在講話後主動走向觀眾席與記者互動，展現親民作風。當被問及是否延續前任教宗方濟各的行程規劃時，他稱會按計劃於今年訪問土耳其，以慶祝尼西亞大公會議1700周年。有美國記者追問他有否計劃返回出生地芝加哥訪問時，教宗直言「我想不會了」。
首與澤連斯基通電話
另外，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台發文表示，已與教宗通電話，指兩人的通話親切融洽、意義深厚，並感謝他對烏克蘭的支持。教廷證實有關消息，是良十四世上周當選教宗以來首度公布與外國領導人通話。澤連斯基並透露已邀請教宗到訪當地，雙方同意保持聯繫，並安排在不久的將來面對面會晤。澤連斯基較早前已答應本周四到土耳其出席俄烏會談，美國總統特朗普周一稱正考慮前往該國出席和談，但提出和談的俄羅斯總統普京至昨天仍未交代會否出席。