教宗晤記者展幽默一面︰等我講完嘢 你哋仲清醒先拍手啦！

教宗良十四世周一在梵蒂岡首次與來自全球各地的記者見面，並發表講話，敦促傳媒要專注報道真相，別參與黨派爭拗，同時亦須負責任地使用人工智能(AI)，他又趁機展現自己幽默一面。各界持續關注教宗的立場，他繼日前在首場主日祝福中提及希望烏克蘭能實現持久和平，教廷最新透露，教宗已跟烏總統澤連斯基通過電話。

教宗跟記者會面時大部分時間以意大利語發言，但開場時以英語開玩笑，他稱感謝大家的熱情歡迎，但指「他們說開場時人們鼓掌，並沒甚麼大不了」，「若大家到(講話)最後仍然清醒並仍想鼓掌，那就非常感謝了」。教宗講話時再次提到AI，呼籲傳媒要負責任地使用AI，確保能造福全人類；他亦寄語記者要對戰爭的言論及圖像說不、拒絕戰爭思維。教宗同時要求釋放因報道真相而被監禁的記者，指他們遭受的苦難，挑戰國際社會的良知，呼籲所有人要捍衛言論自由及新聞自由這份寶貴的禮物。