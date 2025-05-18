教宗良十四世就職 25萬人迫爆聖伯多祿廣場見證(多圖)

教宗良十四世(Pope Leo XIV)的就職彌撒，今天(周日)在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行，聖伯多祿廣場聚集的民眾估計有25萬人，見證歷來首位來自美國的教宗就職。

69歲的教宗乘坐專用的開蓬座駕，在聖伯多祿廣場繞行，他站在開蓬車的後座，向廣場上的信眾揮手。由於教宗除擁有美籍外，亦擁有秘魯國籍，故現場除可見美國及梵蒂岡國旗下，也可見不少秘魯國旗，民眾也紛為教宗歡呼。

在歡呼「Papa Leone」(意大利語中良教宗)和「Viva il Papa」(教宗萬歲)的人群中，也傳出「白襪隊！白襪隊！」的呼喊聲，原因是在芝加哥出生的教宗，是美職棒球芝加哥白襪隊的炒絲。

