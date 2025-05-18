教宗良十四世就職 25萬人迫爆聖伯多祿廣場見證(多圖)

教宗良十四世(Pope Leo XIV)的就職彌撒，今天(周日)在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行，聖伯多祿廣場聚集的民眾估計有25萬人，見證歷來首位來自美國的教宗就職。
69歲的教宗乘坐專用的開蓬座駕，在聖伯多祿廣場繞行，他站在開蓬車的後座，向廣場上的信眾揮手。由於教宗除擁有美籍外，亦擁有秘魯國籍，故現場除可見美國及梵蒂岡國旗下，也可見不少秘魯國旗，民眾也紛為教宗歡呼。
在歡呼「Papa Leone」(意大利語中良教宗)和「Viva il Papa」(教宗萬歲)的人群中，也傳出「白襪隊！白襪隊！」的呼喊聲，原因是在芝加哥出生的教宗，是美職棒球芝加哥白襪隊的炒絲。
約300名領袖及代表出席儀式
教宗之後在聖伯多祿大教堂的主祭壇上祈禱，然後再前往聖伯多祿廣場出席彌撒，並接下象徵教宗權力的羊毛披肩及漁人戒指。聖伯多祿廣場及通往廣場的主要大道，以及附近兩個廣場已裝設巨型電視屏幕，現場直播教宗就職典禮情況。
教宗今次就職典禮有約300名領袖及代表出席儀式，包括多位外國政要。其「家鄉」美國由副總統萬斯率團，國務卿魯比奧亦隨團。秘魯總統博魯阿爾特率領的代表團，跟美方一樣獲安排在最前排位置，其他嘉賓包括歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟委員會主席馮德萊恩、加拿大總理卡尼、德國總理默茲以及澳洲總理阿爾巴尼斯等，而烏克蘭總統澤連斯基亦出席，冀藉機跟其他國家領導人會面。