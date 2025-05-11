教宗良十四世首向信眾發表主日祝福 祈求不再有戰爭(有片多圖)

新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)當選後，前日首次「外訪」，離開梵蒂岡前往羅馬聖母大教堂(Santa Maria Maggiore)，到已故教宗方濟各的墓前祈禱，令數百名信眾驚喜不已。各界關注良十四世將如何帶領教廷，他接見樞機團時表示，將承繼方濟各奉獻及傳教的寶貴遺產，分析認為他會延續相對開明路線。良十四世昨日則在聖伯多祿大教堂的露台，首次向信眾發表主日祝福，祈求永不再有戰爭。
教宗良十四世昨在聖伯多祿大教堂的露台，首次向信眾發表主日祝福，呼籲在烏克蘭實現公正及持久和平，在加沙立即停火，「願停火立即生效。願人道援助能夠送達平民區，願所有人質都能獲釋」。教宗提及二戰結束80周年，並引述前任教宗方濟各譴責當今全球多眾衝突，形容是一場零散的第三次世界大戰，「我想再向各球有權力的人士重申人們一直以來的呼籲︰『不要再有戰爭』」。他對印度和巴基斯坦之間較早前達成停火協議感到高興，期望雙方在透過未來的談判，達成持久停火協議。良十四世也趁母親節向所有在世及已離世母親送上祝福。
教宗在前一日到訪方濟各安葬的聖母大教堂時，特意走向一名坐輪椅的信眾，為她祝福。教宗之後再到方濟各墳墓放上鮮花及祈禱，他接見樞機團時再向方濟各致意，並稱將承繼對方的奉獻及傳教的寶貴遺產，言論被解讀成暗示會追隨方濟各的改革步伐。
指教廷須回應AI帶來的挑戰
原名普雷沃斯特(Robert Prevost)的良十四世，是歷來首名美籍教宗，他過去曾轉發反駁美國總統特朗普及副手萬斯主張的貼文，惹美右翼民粹分子不滿，而他長期在秘魯服務及關注窮人等社群，背景被視為與來自阿根廷的方濟各有點相似。教宗表示，選擇「良」為名號，是對良十三世致敬，期望作為承先啟後的橋樑；他又稱在現今世代，教廷必須回應另一次工業革命及人工智能(AI)帶來的挑戰。教宗就任後，上周五在梵蒂岡西斯汀教堂與舉行彌撒，翌日則向樞機主教們發表講話。