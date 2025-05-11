教宗良十四世首向信眾發表主日祝福 祈求不再有戰爭(有片多圖)

新任教宗良十四世(Pope Leo XIV)當選後，前日首次「外訪」，離開梵蒂岡前往羅馬聖母大教堂(Santa Maria Maggiore)，到已故教宗方濟各的墓前祈禱，令數百名信眾驚喜不已。各界關注良十四世將如何帶領教廷，他接見樞機團時表示，將承繼方濟各奉獻及傳教的寶貴遺產，分析認為他會延續相對開明路線。良十四世昨日則在聖伯多祿大教堂的露台，首次向信眾發表主日祝福，祈求永不再有戰爭。

教宗良十四世昨在聖伯多祿大教堂的露台，首次向信眾發表主日祝福，呼籲在烏克蘭實現公正及持久和平，在加沙立即停火，「願停火立即生效。願人道援助能夠送達平民區，願所有人質都能獲釋」。教宗提及二戰結束80周年，並引述前任教宗方濟各譴責當今全球多眾衝突，形容是一場零散的第三次世界大戰，「我想再向各球有權力的人士重申人們一直以來的呼籲︰『不要再有戰爭』」。他對印度和巴基斯坦之間較早前達成停火協議感到高興，期望雙方在透過未來的談判，達成持久停火協議。良十四世也趁母親節向所有在世及已離世母親送上祝福。