教宗：教會向包括同性戀者等所有人開放　但有內部規範

教宗方濟各(Pope Francis)表示，天主教會向所有人開放，包括同性戀者，並有責任陪伴他們走上個人的靈性之路，但一切都需要在教會規範框架內。

教宗在葡萄牙出席普世青年節的露天彌撒後，啟程返回梵蒂岡時被記者問到，方濟各指教會為「所有人」開放，但不是所有人都有相同的權利，例如女性和同性戀者不能領聖事，是否言不一致。當中所指是，天主教會不允許婦女通過聖秩聖事成為牧師，也不允許同性伴侶結婚，而結婚亦是一種聖禮。方濟各回應指，教會內部有教規規範，但不代表教會封閉，他說：「根據教規，他們不能參加（某些）聖禮，但這並不代表教會對他們關閉。每個人在教會內以自己的方式，在教會内與天主相遇。」他又形容教會有母親般的耐心和愛心，陪伴每個人的成長，包括那些不合乎規範的人。