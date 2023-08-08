教宗：教會向包括同性戀者等所有人開放　但有內部規範

教宗方濟各(Pope Francis)表示，天主教會向所有人開放，包括同性戀者，並有責任陪伴他們走上個人的靈性之路，但一切都需要在教會規範框架內。
教宗在葡萄牙出席普世青年節的露天彌撒後，啟程返回梵蒂岡時被記者問到，方濟各指教會為「所有人」開放，但不是所有人都有相同的權利，例如女性和同性戀者不能領聖事，是否言不一致。當中所指是，天主教會不允許婦女通過聖秩聖事成為牧師，也不允許同性伴侶結婚，而結婚亦是一種聖禮。方濟各回應指，教會內部有教規規範，但不代表教會封閉，他說：「根據教規，他們不能參加（某些）聖禮，但這並不代表教會對他們關閉。每個人在教會內以自己的方式，在教會内與天主相遇。」他又形容教會有母親般的耐心和愛心，陪伴每個人的成長，包括那些不合乎規範的人。
方濟各多年來推動了一系列改革
方濟各自10年前接任教宗後推動了一系列改革，包括賦予女性在教會中更多的角色，尤其是梵蒂岡的高級職位；方濟各亦曾指出「同性戀不是犯罪」，將同性戀視為犯罪的法律是「不公正的」(unjust)，呼籲支持這類法律的天主教主教歡迎LGBTQ+人士進教堂。他又支持民事立法，賦予同性伴侶在養老金、健康保險和繼承等領域享有權利。