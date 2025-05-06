教廷明選新教宗！料最多花3日 華人血統「亞洲方濟各」大熱 最長會議竟歷時3年？

梵蒂岡選舉新教宗的秘密會議將於明天(7日)召開，133名有選舉資格的樞機會進入西斯汀小教堂參與秘密會議，閉門選舉第267任教宗，期間要切斷與外界通訊。過去10次的秘密會議平均需時3.2日，有樞機預計，今次會議最多用3天時間，以免令惹外界覺得教廷內有重大分歧。今屆選舉的熱門人選，包括有華人血統、被稱為「亞洲方濟各」的菲律賓樞機塔格萊（Luis Antonio Tagle），以及梵蒂岡國務卿、意大利樞機帕羅林(Pietro Parolin)。
133名有選舉資格的樞機較早前已全數抵達羅馬，並於周一出席樞機團第10場會議，探討教會未來需求及新任教宗的形象。樞機團周三早上舉行彌撒後，便會進入西斯汀小教堂推舉新任教宗，期間電話、報紙及信件一律被沒收，晚上留在聖瑪爾大之家休息。如投票超過3日，樞機團將暫停會議一天。對上兩次教宗選舉，即2005年選出本篤十六世及2013年選出方濟各，均用了兩天時間，預計今次選舉需時亦差不多。教堂將會每天冒煙兩次，黑煙代表未有選出新教宗，白煙則表示已經有結果，按以往經驗，第一次冒煙約於中午12時至12時半，第二次則約在晚上7時至7時半。
最長選舉竟花了3年 奠定「秘密會議」基礎
據報史上最短的一次推選教宗會議，只花了數小時；而最長的則是在十三世紀，足足要1,006天才選出額我略十世(Pope Gregory X)為新教宗。由於樞機的食宿和會議開支由會議舉行地點的小鎮居民負擔，當時選舉耗時太久令居民怨聲四起，政府最終把樞機關起來，只提供麵包和水，最後更拆除房間的屋頂，要他們日曬雨淋地加快討論。是次會議被公認為首次的秘密會議「Conclave」，拉丁文意思是「用鎖匙關上」，秘密閉門會議制度亦沿用至今。
「亞洲方濟各」被視為新教宗熱門
被稱為「亞洲方濟各」的菲律賓樞機塔格萊是新任教宗熱門人選之一，若當選將成為歷來首位亞裔教宗，跟出身於阿根廷的已故教宗方濟各一樣，來自遠離天主教會傳統權力基地歐洲的國家。塔格萊曾表明反墮胎立場，但被視為相對開明的候選人。他曾表示教廷對同性戀和離婚夫婦過於嚴厲，阻礙其傳道工作。另一熱門意大利樞機帕羅林，自2013年起擔任梵蒂岡國務卿，在樞機主教團中的地位崇高，立場中間，被視為理智的溫和派人馬，他並促成了中梵主教任命協議。