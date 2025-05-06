教廷明選新教宗！料最多花3日 華人血統「亞洲方濟各」大熱 最長會議竟歷時3年？

梵蒂岡選舉新教宗的秘密會議將於明天(7日)召開，133名有選舉資格的樞機會進入西斯汀小教堂參與秘密會議，閉門選舉第267任教宗，期間要切斷與外界通訊。過去10次的秘密會議平均需時3.2日，有樞機預計，今次會議最多用3天時間，以免令惹外界覺得教廷內有重大分歧。今屆選舉的熱門人選，包括有華人血統、被稱為「亞洲方濟各」的菲律賓樞機塔格萊（Luis Antonio Tagle），以及梵蒂岡國務卿、意大利樞機帕羅林(Pietro Parolin)。

133名有選舉資格的樞機較早前已全數抵達羅馬，並於周一出席樞機團第10場會議，探討教會未來需求及新任教宗的形象。樞機團周三早上舉行彌撒後，便會進入西斯汀小教堂推舉新任教宗，期間電話、報紙及信件一律被沒收，晚上留在聖瑪爾大之家休息。如投票超過3日，樞機團將暫停會議一天。對上兩次教宗選舉，即2005年選出本篤十六世及2013年選出方濟各，均用了兩天時間，預計今次選舉需時亦差不多。教堂將會每天冒煙兩次，黑煙代表未有選出新教宗，白煙則表示已經有結果，按以往經驗，第一次冒煙約於中午12時至12時半，第二次則約在晚上7時至7時半。