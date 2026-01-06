散布法國第一夫人「變性謠言」　10人網路欺凌罪成最高囚6個月

法國第一夫人布麗吉特(Brigitte Macron)遭網民散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬克龍對此提告。巴黎法院周一(5日)裁定10名被告有罪，最高判處6個月監禁。
現年48歲的法國總統馬克龍與72歲的妻子布麗吉特過去幾年持續受到性別和性取向的惡意言論，例如兩人之間年齡相差24年是因為布麗吉特有「戀童癖」，或者指控布麗吉特出生時的登記姓名為Jean-Michel Trogneux，但這實際上是布麗吉特哥哥的姓名等。布麗吉特的41歲女兒蒂芬妮亦曾現身作供，提到其母親的許多照片在網上被濫用，反覆傳播的假訊息導致母親的健康狀況「惡化」，家人也因此深受其害。
布麗吉特：若我不對抗霸凌 其他人或更難辦到
案中8男2女被告，年齡由41至60歲，包括一名民選官員、一名教師、一名電腦科學家，有部分被告在庭上說，他們發布的評論只是玩笑或諷刺，不明白自己為何受審，質疑言論自由不受保障。法官Thierry Donard表示，針對布麗吉特「涉嫌戀童」的說法「充滿惡意、侮辱和貶損意涵」，直指被告因「蓄意傷害原告」遭判刑。10名被告終被判罪成，當中8名被告分別判處4至8個月不等的緩刑，第9名被告因未有出庭被判6個月有期徒刑。這9人與第10名被告須強制參加反網路仇恨言論課程。
布麗吉特周日(4日)晚上接受法國電視一台(TF1)訪問，她捍衛自己對抗網路霸凌的行動，期盼以身作則，並表示自己似乎面臨無止盡的網路攻擊，甚至「有人駭入報稅網站更改我的身分」。布麗吉特感慨這些人無視有關她性別的明確證據，她說：「出生證明不是敷衍了事，父母幫新生兒報戶口時就會說明孩子是男是女。我希望幫助青少年對抗霸凌，如果我不樹立榜樣，(其他人)可能更難辦到」。