散布法國第一夫人「變性謠言」　10人網路欺凌罪成最高囚6個月

法國第一夫人布麗吉特(Brigitte Macron)遭網民散布有關她性別的不實言論和暗指總統伉儷年齡差距後，她和馬克龍對此提告。巴黎法院周一(5日)裁定10名被告有罪，最高判處6個月監禁。

現年48歲的法國總統馬克龍與72歲的妻子布麗吉特過去幾年持續受到性別和性取向的惡意言論，例如兩人之間年齡相差24年是因為布麗吉特有「戀童癖」，或者指控布麗吉特出生時的登記姓名為Jean-Michel Trogneux，但這實際上是布麗吉特哥哥的姓名等。布麗吉特的41歲女兒蒂芬妮亦曾現身作供，提到其母親的許多照片在網上被濫用，反覆傳播的假訊息導致母親的健康狀況「惡化」，家人也因此深受其害。