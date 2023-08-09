整容意外｜打豐胸針 大馬華裔美少婦胸部腫脹劇痛 5日後死亡

馬來西亞一名29歲華裔婦人在打透明質酸豐胸針後，胸部腫痛不適，5日後死在醫院深切治療部。網上有自稱死者友人的網民稱，她是在光顧無牌「微整師」後死亡。死者丈夫稱將採取法律行動，促當地警方執法，並轟涉事美容師「道德綁架」其妻，令她在半推半就下接受注射。

不幸死亡的是29歲女子陳蔚杉。一名聲稱是她好友的網民在Facebook發文稱，陳女育有兩名分別7及10歲孩子，她早前見涉事馬來裔「微整師」在社交平台上有不少追隨者，便預約想面部微整形，但「微型師」隨後勸說她打豐胸針，在胸部注射含有透明質酸的豐胸針，宣稱可令胸部變得緊實，卻沒有告知豐胸針手術風險。術後陳女因胸部腫脹、紅腫及疼痛不適入院，之後轉送深切治療部，但病情惡化，於8月2日死亡。

貼文聲稱陳女在醫院向家人說，注射豐胸針當日因害怕而想打退堂鼓，跟涉事「微整師」說「不然我下次再來做吧？」但對方稱「材料我都買好了」，陳女心軟下錯過了逃出鬼門關的最後機會。