整容意外｜打豐胸針 大馬華裔美少婦胸部腫脹劇痛 5日後死亡

馬來西亞一名29歲華裔婦人在打透明質酸豐胸針後，胸部腫痛不適，5日後死在醫院深切治療部。網上有自稱死者友人的網民稱，她是在光顧無牌「微整師」後死亡。死者丈夫稱將採取法律行動，促當地警方執法，並轟涉事美容師「道德綁架」其妻，令她在半推半就下接受注射。
不幸死亡的是29歲女子陳蔚杉。一名聲稱是她好友的網民在Facebook發文稱，陳女育有兩名分別7及10歲孩子，她早前見涉事馬來裔「微整師」在社交平台上有不少追隨者，便預約想面部微整形，但「微型師」隨後勸說她打豐胸針，在胸部注射含有透明質酸的豐胸針，宣稱可令胸部變得緊實，卻沒有告知豐胸針手術風險。術後陳女因胸部腫脹、紅腫及疼痛不適入院，之後轉送深切治療部，但病情惡化，於8月2日死亡。
貼文聲稱陳女在醫院向家人說，注射豐胸針當日因害怕而想打退堂鼓，跟涉事「微整師」說「不然我下次再來做吧？」但對方稱「材料我都買好了」，陳女心軟下錯過了逃出鬼門關的最後機會。
整容意外｜好友︰美容師直認「麻醉藥不小心放多了」
貼文又聲稱，陳女打豐胸針後駕車回家，但途中「因為暈眩而看到了一條路變為兩條」，於是向涉事「微整師」查詢，對方竟直認「剛剛我麻醉藥不小心放多了」。貼文批評涉事「微整師」無牌行醫，但沒有將豐胸針實情告訴陳女，質疑其診所是否乾淨及設備有否完全消毒，並聲稱涉事「微整師」在事後把部分Instagram的貼文刪除。
陳女姓黃的丈夫則稱，妻子之前只是要想做面部微整，卻被美容師推銷隆胸產品豐胸針，但妻子因感害怕不想注射豐胸針，「但美容師卻告訴我妻子，她已經買好材料，她在用『道德绑架』威迫我妻子接受注射(豐胸針)。」當地傳媒則指，陳女接受面部微整及打豐胸針後，感到胸部非常疼痛入院，8月1日因背部與腿部疼痛無法行走，8月2日早上7時許不治，其家人隨即報警。但截至周二，當地警方仍未採取行動。報道指警方目前以猝死案處理，暫未扣查任何人，據報初步驗屍結果顯示陳女因細菌感染死亡。