整理遺物尋獲《哈利波特》稀有精裝版　拍賣以20萬售出

英國一名拍賣行經營者在整理一名已故男子的遺物時，意外發現一本極為珍稀的《哈利波特：神秘的魔法石》。這本珍貴的小說最終卻以超過2.1萬英鎊(約20萬港元)售出。
綜合報道，這本《哈利波特》是該系列第一集、初版首印刷的精裝版，全球只有500本。自1997年出版以來，有300本被分發至公共圖書館及學校，僅200本流入市場。這本書由英國德文郡的 NLB 拍賣行負責人Daniel Pearce在整理亡者遺物時，從一堆原本打算丟掉的物品當中尋獲，這本正是來自公共圖書館的收藏。Daniel指，他能夠確認這本書為初版的關鍵特徵之一，是其封底「Philosopher’s」單字的印刷錯誤，初版版本的「Philospher’s」少了一個「o」。此外，書內還有以鉛筆標註的2英鎊(約19港元)售價，相信是當時圖書館清倉出售的標價。
《哈利波特》系列初版書市場價值相當高
拍賣行上星期就這本《哈利波特》初版首刷精裝版本進行拍賣，一時間吸引了現場、電話及線上競標者參與競爭，雖沒最終沒有如最初估價以4萬英鎊(約38萬港元)成交，仍以原價近萬倍的2.1萬英鎊成交，Daniel對此認為對委託出售的遺產繼承人來說，這筆金額仍相當有幫助。
過去亦有其他《哈利波特》初版精裝版拍出高價，去年一名蘇格蘭女子就把自己珍藏 26 年、保存完好的初版書拿去拍賣，最終以5.5萬英鎊(約52萬港元)成交，顯示《哈利波特》系列初版書的市場價值仍相當高。