整頓航班延誤 拜登政府擬立法強制航空公司現金賠償

拜登政府著手制定法例，要求航空公司在應為航班嚴重延誤或取消而承擔責任時，向乘客提供現金賠償。圖為美國西南航空班機。(資料圖片)

美國總統拜登周一(8日)公布，政府正著手制定新法例，將要求航空公司在應為航班嚴重延誤或取消而承擔責任時，向乘客提供現金賠償。

拜登：時間很寶貴

拜登說：「我知道你們之中有很多人對美國的航空公司提供的服務感到沮喪……除了拿回你付出的機票錢，你應該得到全額賠償，你的時間很寶貴，(航班延遲或取消)對你生活造成的影響也很重要。」

綜合路透社與美聯社報道，拜登政府採取連串行動，要求航空公司加強保障國內航班及往返美國的國際航班乘客的權益，拜登上述公布是最新舉措。

運輸部並未具體說明將要求航空公司在航班嚴重延誤時，須向乘客支付多少現金賠償，但去年已諮詢航空公司是否同意為公司造成3小時以上的延誤支付至少100美元(約780港元)。