整頓航班延誤 拜登政府擬立法強制航空公司現金賠償

美國總統拜登周一(8日)公布，政府正著手制定新法例，將要求航空公司在應為航班嚴重延誤或取消而承擔責任時，向乘客提供現金賠償。
拜登：時間很寶貴
拜登說：「我知道你們之中有很多人對美國的航空公司提供的服務感到沮喪……除了拿回你付出的機票錢，你應該得到全額賠償，你的時間很寶貴，(航班延遲或取消)對你生活造成的影響也很重要。」
綜合路透社與美聯社報道，拜登政府採取連串行動，要求航空公司加強保障國內航班及往返美國的國際航班乘客的權益，拜登上述公布是最新舉措。
運輸部並未具體說明將要求航空公司在航班嚴重延誤時，須向乘客支付多少現金賠償，但去年已諮詢航空公司是否同意為公司造成3小時以上的延誤支付至少100美元(約780港元)。
航空業質疑政府有否足夠法定權力
拜登表示，相關方案將於今年底前提出，但敲定最終版本恐需數年時間。部分業者質疑運輸部是否具足夠法定權力，強制航空公司為班機延誤作出賠償。
運輸部計劃制定的新法例是，若因航空公司的問題而導致航班延誤或取消，將要求航空公司承擔衍生費用，包括住宿和膳食等。大多數航空公司去年8月自願承諾提供住宿或膳食，但拒絕為航班延誤提供現金賠償。
歐盟強制航空公司賠償
目前美國法例並沒規定航空公司必須就航班延誤或取消而賠償予乘客，但歐盟和其他一些國家要求航空公司為最嚴重的航班延誤賠償給乘客最多600歐元(約5,174港元)。