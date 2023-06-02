敵不過疫情通脹俄烏戰爭 最大盜版網RARBG突關閉

全球最大電影劇集盜版資源網站RARBG周三突然投下震撼彈，宣布關閉網站。內地微博「哀鴻遍野」，網民大說「不」，因內地的「字幕組」和「網盤」片源多數來自RARBG，運作可能受影響。RARBG稱關站原因包括新冠疫情、俄烏戰爭和通脹，歐洲電費漲升是致命原因，無法繼續營運下去。有網民形容RARBG關閉是一個時代的終結。
RARBG為盜版下載網，2008年以保加利亞BT伺服器起家，並迅速吸納全球用戶，主要提供英語電影、劇集、音樂和電子遊戲等。報道指，在2023年4月，該網有逾4,000萬訪客。RARBG稱在過去兩年經營困難，部分組員死於新冠肺炎併發症，另有人仍然受染疫後遺症影響無法工作。料不到俄羅斯攻打烏克蘭也是原因之一，RARBG指部分組員去了戰場，無論是為俄羅斯或烏克蘭打仗都有。
歐洲電費漲升打擊最大
RARBG指歐洲的數據中心因電費漲升打擊甚大，通脹亦令他們百上加斤，無法在龐大開支下繼續營運下去。組員一致投票決定不再經營下去，「對不起，再見」。RARBG提供的片源屬盜版，遭英國、愛爾蘭和意大利等地封殺，Google於2017年將其從搜尋結果刪除。有科技網站稱，關站雖突然但不感驚訝，全球的營運成本和電費都上升，特別是歐洲。最感驚訝是新冠肺炎造成他們組員死亡和有長新冠，影響運作。
內地「字幕組」主要片源
兩岸三地所熟悉的盜版影音「字幕組」片源主要來自RARBG，內地網友紛紛哀號「宴席散了！」有人說：「最大的噩耗」、「不知說甚麼好，這是全球公開資源的祖師爺，沒有它，國內一大半資源站混不下去」、「沒有它我該怎麼活」和「他們早說啊！我們捐款啊！」