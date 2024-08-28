數十人坐飛天韆鞦遇惡劣天氣　被困60米高空雙腳吊吊揈(有片)

墨西哥一個主題樂園早前遭遇惡劣天氣，其中機動設施飛天韆鞦(swing ride)正在運作，在暴雨及強風下突然停止運作，數十名遊客被困約60米 (200英尺) 高空，有被困半空的遊客拍下雙腳吊吊揈，畫面驚心動魄。

綜合報道，事發於21日在墨西哥一個主題公園遇上惡劣天氣，其中一座名為「超級少女空中飛行」的飛天韆鞦(swing ride)機動設施，在暴雨及強風下突然停止運作。韆鞦上的一名遊客在被困期間拍下影片，霧氣中雨夾著雪連同大雨，風聲呼呼作響，使韆鞦在空中飄搖，拍攝者雙腳吊吊揈，俯瞰就是60米下的地面，其身旁的女伴雙手緊握韆鞦鐵鏈，畫面令人毛骨悚然。拍攝者表示：「天開始下雨了，我們在路上被困住了。我不知道自己是否因恐懼而顫抖」。