數千短尾水薙屍體沖上澳洲海灘 候鳥遷徙是死亡陷阱？

澳洲東部海岸近日有大量候鳥死亡，傳媒報道，從10月下旬起，累計數千隻短尾水薙(Short-tailed shearwater)屍體被沖上沙灘，科學家暫不清楚其死亡原因，也未能確定是否屬正常現象。

英國《衛報》等媒體報道，每年春季，大約有20萬隻短尾水薙飛越1.5萬公里，從北半球抵達南半球的澳洲南部。但從今年10月下旬開始，便有數以千計短尾水薙陳屍海灘上，包括昆士蘭省東南部、新南威爾士省、維多利亞省等澳洲東部海岸地區都有類似通報。

候鳥屍體有甚麼特徵？

澳洲民間科研機構「Adrift Lab」估計，數百至數千隻短尾水薙屍體被沖上岸。研究員拉弗斯(Jennifer Lavers)指出，這種海鳥一般壽命較長，如此大量死亡屬於很不尋常，被沖上岸的鳥屍看來都很瘦弱，估計牠們生前難以找到足夠食物。