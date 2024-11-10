數千短尾水薙屍體沖上澳洲海灘 候鳥遷徙是死亡陷阱？

澳洲東部海岸近日有大量候鳥死亡，傳媒報道，從10月下旬起，累計數千隻短尾水薙(Short-tailed shearwater)屍體被沖上沙灘，科學家暫不清楚其死亡原因，也未能確定是否屬正常現象。
英國《衛報》等媒體報道，每年春季，大約有20萬隻短尾水薙飛越1.5萬公里，從北半球抵達南半球的澳洲南部。但從今年10月下旬開始，便有數以千計短尾水薙陳屍海灘上，包括昆士蘭省東南部、新南威爾士省、維多利亞省等澳洲東部海岸地區都有類似通報。
候鳥屍體有甚麼特徵？
澳洲民間科研機構「Adrift Lab」估計，數百至數千隻短尾水薙屍體被沖上岸。研究員拉弗斯(Jennifer Lavers)指出，這種海鳥一般壽命較長，如此大量死亡屬於很不尋常，被沖上岸的鳥屍看來都很瘦弱，估計牠們生前難以找到足夠食物。
成年鳥大量死亡 影響族群繁衍
研究海鳥超過40年的韋勒(Dr. Eric Woehler)也認為，這些短尾水薙「是在身體能量儲備不足的情況下開始遷徙」。短尾水薙一般壽命超過40年，若成年鳥數目減少，可能對整體族群的繁衍產生較大影響，因為每一對短尾水薙只會產下一個蛋，每年撫養一隻雛鳥。
專家：未能確定大量死亡是否屬正常
塔斯曼尼亞大學研究短尾水薙的專家羅曼(Dr. Lauren Roman)則指出，要釐清死亡短尾水薙的確切數量，以及如此大量死亡是否屬於正常，確是相當複雜。
羅曼解釋，大群短尾水薙每年遷徙時，部分會死亡或受傷，「如果牠們在塔斯曼尼亞海的海中心、距離岸邊數百公里的水域，發生大規模死亡，我們就不會察覺到」。而在這一群短尾水薙當中，即使只有一小部分在靠近岸邊的地方死亡，也會有數千或數百隻被沖上岸，所以其「死亡數目是否真的比過去更多，很難量化」。
2013年也發生同類事件
2013年也發生過類似事件，由於前一年海底火山爆發，產生大量浮石，卻被飢餓的短尾水薙誤食，結果導致多達300萬隻死亡。有科學家認為，事件可能與北太平洋異常高溫導致短尾水薙覓食困難，因而誤食浮石有關。
羅曼也呼籲民眾毋須過度擔憂，「因為這(候鳥死亡)是每年這個時候的自然現象」。