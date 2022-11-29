數周內3名加密貨幣大亨死於非命 俄53歲億萬富豪直升機離奇墜毀

英國《每日郵報》指，塔倫乘坐的H130直升機由瑞士洛桑(Lausanne)起飛，在下午約1時飛至法國濱海自由城(Villefranche-sur-Mer)附近墜毀，塔倫與機師身亡。報道指當日天朗氣清，而35歲直升機機師經驗豐富，加上當日原定尚有另一名乘客，在最後一刻臨時打退堂鼓，取消登機，為這宗奪命事故添上疑團。

加密貨幣｜塔倫被指與俄情報局有聯繫

據報塔倫是交易及投資平台Libertex及Forex Club的共同創辦人。報道引述烏克蘭通訊社UNIAN未提供證據的指稱，說塔倫是一名加密貨幣億萬富豪，聲稱他與透過加密貨幣系統協助俄方洗錢的俄羅斯對外情報局(SVR)有聯繫。

報道指塔倫是數周內第3名死於非命的加密貨幣大亨。香港加密貨幣公司創辦人庫蘭德(Tiantian Kullander)上周在睡夢中去世，年僅30歲；而加密貸款信貸系統MakerDAO的共同創辦人Nikolai Mushegian則於10月28日，在波多黎各一海灘遇溺身亡，終年29歲，死前曾在Twitter稱美國中情局(CIA)及以色列情報及特殊使命局(Mossad)想殺他。此外，塔倫亦是俄羅斯侵略烏克蘭以來，多名死於非命的俄羅斯商人之一。