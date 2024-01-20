數碼排毒？　1個月唔用智能手機可贏7.8萬元

智能手機幾乎完全融入個人生活，但美國卻有一間乳酪公司發起「不用智能手機挑戰」，更為完成挑戰的參賽者提供1萬美元(折合約7.8萬港元)的獎金，希望藉此讓人們找回簡單過生活的初心。

總部位於美國紐約的乳酪公司「Siggi's」17日在官方網站宣布「今年我們將推出全新的挑戰，我們不會要求你戒酒1個月，而是要你扔掉你的智能手機！」並指「我們相信減少干擾、簡單過生活的力量，如今，我們生活中最大的干擾之一就是智能手機」。