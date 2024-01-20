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國際
2024-01-20 18:03:00

數碼排毒？　1個月唔用智能手機可贏7.8萬元

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數碼排毒？1個月唔用智能手機可贏7.8萬元。(網上圖片)

數碼排毒？1個月唔用智能手機可贏7.8萬元。(網上圖片)

智能手機幾乎完全融入個人生活，但美國卻有一間乳酪公司發起「不用智能手機挑戰」，更為完成挑戰的參賽者提供1萬美元(折合約7.8萬港元)的獎金，希望藉此讓人們找回簡單過生活的初心。

總部位於美國紐約的乳酪公司「Siggi's17日在官方網站宣布「今年我們將推出全新的挑戰，我們不會要求你戒酒1個月，而是要你扔掉你的智能手機！」並指「我們相信減少干擾、簡單過生活的力量，如今，我們生活中最大的干擾之一就是智能手機」。

Siggi's：相信減少數碼干擾可讓生活更佳。(網上圖片)

Siggi's：相信減少數碼干擾可讓生活更佳。(網上圖片)

Siggi's：相信減少數碼干擾可讓生活更佳

Siggi's指出，每個人每日平均花在手機上的時間高達5.4個小時！因此公司希望大眾不用智能手機1個月，作為「數碼排毒計劃」的一部分，Siggi's正在盡自己的力量。據悉，Siggi's會從提交報名的人中選出10名挑戰者，最終完成挑戰的人可以獲得1萬美金獎金，另外提供3個月份、60杯的免費優格。為了確保挑戰者不使用智能手機，Siggi's將提供保險箱和折疊式舊手機，並附上1個月的預付卡

Siggi's的公關和數碼策略總監表示，這場比賽的靈感源自「數位排毒」的構想，並稱「Siggi's相信簡單才能真正讓你獲得自由，我們的品牌精神是去除不必要的東西，就像在優格中使用最少的成分一樣，我們相信減少數碼干擾可以讓生活更令人滿意」。

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