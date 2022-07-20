斗膽！普京見土耳其總統 呆站等候多時一臉無奈 疑被故意報復？(有片)

俄烏戰局持續之際，俄羅斯、土耳其及伊朗舉行「三方會談」，冀建反西方聯盟，俄國總統普京(Vladimir Putin)周二在伊朗與土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)會見記者時，埃爾多安遲遲未現身，讓普京在鏡頭面前站立等候足足48秒，期間似流露無奈神情。有烏克蘭外交部顧問認為普京被「羞辱」，英媒則指埃爾多安兩年前亦曾這樣呆等普京，猜測有人故意報復。

俄羅斯 土耳其 伊朗三方會談

三方會談在伊朗首都德黑蘭舉行，普京在會談先與埃爾多安會面，是普京自俄烏戰爭爆發後首度與北約成員國(土耳其)領袖親身見面。片段可見普京步入會場，準備讓傳媒拍攝與埃爾多安的握手照，普京站在3張空凳前等候埃爾多安進場，期間一度低頭，又望一望記者方向，看來不知目光應往何處放，咀巴則不時微微郁動。約48秒後，埃爾多安終於出現，普京才展露微笑握手。

這段小插曲隨即成為話題，《每日郵報》重提舊事，指2020年埃爾多安亦曾在鏡頭前等候普京接近兩分鐘。烏克蘭外交部顧問Anton Gerashchenko稱︰「埃爾多安在德黑蘭會談期間要普京等候……這位元首丟臉及被侮辱的情緒全寫在臉上」。

土耳其俄羅斯關係千絲萬縷

土耳其是北約成員國，但亦同時與俄羅斯有千絲萬縷關係，在俄烏戰事上立場模糊，而近期土耳其決定不再阻撓芬蘭及瑞典加入北約後，與俄關係或有微妙變化。普京據報與埃爾多安討論了讓烏克蘭恢復經黑海港口出口穀物等議題。

普京此行亦與伊朗最高領袖哈梅內伊及總統萊希會晤，討論雙邊關係、經濟合作及貨幣結算等議題，三方會談上則談及敘利亞問題，亦是三方會談於2017年首次召開的目的。

普京斥澤連斯基未落實和談協議

普京在三方會談後被問及會否跟烏克蘭總統澤連斯基談判時，批評基輔當局未有落實3月和談時達成的共識，並指沙特阿拉伯及阿聯酋均稱可協助調停。