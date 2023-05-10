料8成工作數年內由AI取代 AI權威：反而是好事

美國人工智能(AI)權威戈策爾(Ben Goertzel)預計，AI可能在未來幾年內取代80%的人類工作，但他認為這並非壞事。

現年56歲、生於巴西的戈策爾是數學家、認知科學家，也是知名的機械人創造者。他是SingularityNET的創辦人兼行政總裁，旗下團隊正研究「通用人工智能」(Artificial General Intelligence，AGI)，是具備人類認知能力的人工智能。

專家：希望AI能像人一樣聰明

戈策爾上周出席巴西里約熱內盧網絡高峰會(Web Summit)時接受傳媒訪問，表示預期AGI數年內就會面世。被問及距離AGI還有多遠，他答道，如果我們希望機器真的能像人一樣聰明，且在面臨未知狀況時具備同樣的靈活度，就必須在訓練和編寫程式以外，做出重大躍進，「我們還沒達到這個目標，但我認為，有理由相信我們距離這個目標只剩下幾年、而非數十年」。

雖存爭議 不支持暫停AI研究

對於ChatGPT等人工智能引發的爭議和風險，戈策爾不認為應為此暫停相關研究，「這些AI系統非常有趣，但它們不具備像人類一樣的AGI能力，無法完成科學研究這類複雜的多階段推理，也無法創造超出學習資料範圍的新事物」。

戈策爾說，「人們因為它們可能散播錯誤訊息而建議暫停AI發展，我覺得這種說法非常奇怪。」若依照這種邏輯，「為甚麼不禁止互聯網？……我認為，應該擁有自由社會，就像網絡不該被禁止，我們也不該禁止AI」。