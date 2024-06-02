斥北韓「糞便氣球」低級挑釁正常國家難以想像 南韓揚言採取「承受不起」反擊

北韓兩度對南韓投放「糞便氣球」，南韓國家安全委員會今日(2日)開會商討後，決定積極應對北韓連日的「空投戰」和電波干擾。國家安保室長張虎鎮會後表示，那是正常國家難以想像的無知且缺乏理性的挑釁行為；北韓企圖以這種低級挑釁威脅南韓，進而引發混亂和不安。因此，會議決定著手採取北韓「承受不起」的嚴厲措施。首爾市政府則稱，將開設24小時緊急中心應對「糞便氣球」事件。

北韓「糞便氣球」｜「每小時約20至50個氣球南下」

張虎鎮再次敦促北韓停止空投垃圾氣球和電波干擾等挑釁行為，並警告稱若執意挑釁，南韓將進一步加大應對力度。韓聯社稱，總統辦公室消息人士未有透露具體措施，但不排除重啟在兩韓邊境以喇叭廣播反北韓喊話。至於何時執行回應措施，消息人士強調將毫不猶豫地立即實施。南韓聯合參謀部官員透露，在昨晚(1日)8時至今日(2日)下午1時的新一輪「糞便氣球」空投中，「每小時約20至50個氣球南下飄至首爾、京畿道、忠清北道和慶尚北道」。北韓新一輪「空投戰」發放的「糞便氣球」較上周三的260個幾乎增兩倍，有超過720個。