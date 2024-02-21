斥美國「反俄叫囂」 普京：堅決反對在太空部署核武

俄羅斯總統普京周二(20)表明，他反對在太空部署核武，並駁斥美國對俄羅斯正在發展太空反衛星武器的指控。
普京指責「西方叫囂」
華府上周表示，美國對俄羅斯正在發展太空反衛星系統感到擔憂，但這不會對地球人類構成即時威脅。普京周二會見國防部長紹伊古時表示，「我們的立場明確且透明：一直堅決反對在太空部署核武，現在也是一樣」，並指責美國這些指控是「西方叫囂」的一部分。
路透社引述華府消息人士指，美國認為俄羅斯正在研發一種太空反衛星核武，一旦爆炸便影響甚大，恐擾亂軍事通訊以至民間電話叫車服務等廣泛領域，而這套系統將涵蓋放置在軌道上的核爆裝置。
普京：西方沒再提與俄羅斯合作
對此，紹伊古說，俄羅斯不存在美國這名消息人士所述的那種計劃，也沒有研發美方所說的那套系統。他對普京表示：「第一，俄羅斯沒有發展太空核武的計劃。第二，美國也知道這不存在。」
普京說，俄羅斯不僅敦促各方遵守太空領域現有的所有協議，也曾「多次建議強化在這領域方面的合作，但基於某些原因，西方沒有再次提起這項議題」。他強調，俄羅斯的太空活動與美國等其他國家沒甚麼不同。
俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，加上西方實施嚴厲制裁，不僅重創俄國的太空發展前景，國際太空合作也因此告終。