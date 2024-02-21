斥美國「反俄叫囂」 普京：堅決反對在太空部署核武

俄羅斯總統普京周二(20)表明，他反對在太空部署核武，並駁斥美國對俄羅斯正在發展太空反衛星武器的指控。

普京指責「西方叫囂」

華府上周表示，美國對俄羅斯正在發展太空反衛星系統感到擔憂，但這不會對地球人類構成即時威脅。普京周二會見國防部長紹伊古時表示，「我們的立場明確且透明：一直堅決反對在太空部署核武，現在也是一樣」，並指責美國這些指控是「西方叫囂」的一部分。

路透社引述華府消息人士指，美國認為俄羅斯正在研發一種太空反衛星核武，一旦爆炸便影響甚大，恐擾亂軍事通訊以至民間電話叫車服務等廣泛領域，而這套系統將涵蓋放置在軌道上的核爆裝置。